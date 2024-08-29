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Американская пресса комментирует украинские запросы на удары вглубь России дальнобойным оружием производства США. Напомним, что в последние несколько месяцев Киев постоянно жалуется на то, что Запад, видите ли, не позволяет ему воевать так, как он того хочет, а именно – не даёт добро на нанесение ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow на сотни километров вглубь России.

Издание The Wall Street Journal теперь пытается в своеобразной манере оправдаться перед сателлитами США из Киева. В своём материале WSJ пишет о потерявших актуальность ударах дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ.

WSJ:

Несмотря на запросы Украины, американская администрация не намерена давать добро на применение дальнобойных ракет ATACMS вглубь территории России. Чиновники и разведсообщество США указывают за значительное снижение эффективности таких атак ввиду того, что Россия оперативно адаптировалась к поставкам западных ракет.

Издание отмечает, что 90 процентов самолётов, участвующих в нанесении ударов по объектам на Украине? перемещены за пределы досягаемости поставляемых версий ATACMS.

Из статьи:

Этот факт свидетельствует о том, что ракетные удары в настоящее время если и окажут какое-то влияние, то оно будет минимальным.

Издание пытается убедить Киев в том, что его беспилотники дальнего радиуса действия сегодня куда более эффективны, нежели дальнобойные натовские ракеты.

Напомним, что ранее в Вашингтоне и Лондоне в очередной раз заявили о неготовности разрешить Киеву применять вглубь России поставляемые дальнобойные ракеты. При этом Крым, Севастополь, территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей в этот список хозяева Киева не включают.