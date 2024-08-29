Завершилось военное учение России и Монголии "Селенга-2024"

Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Торжественная церемония закрытия российско-монгольского военного учения "Селенга-2024" прошла в полевом лагере вблизи города Чойбалсан в Монголии, сообщило Минобороны РФ в среду.

"В торжественных мероприятиях приняли участие временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Михаил Носулев, начальник генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-майор Сунревиин Ганбьямба, которые провели награждение ведомственными знаками отличия министерств обороны двух стран и ценными подарками отличившихся в ходе проведения учения военнослужащих", - говорится в сообщении.

Носулев отметил слаженную работу российского и монгольского штабов. "Подразделения наших стран показали высокую профессиональную выучку и боевую слаженность личного состава", - подчеркнул врио командующего войсками ВВО РФ.

"Совместное российско-монгольское военное учение "Селенга" направлено на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на учении разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя", - говорится в релизе.