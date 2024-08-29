Военный эксперт Кошкин: западная техника отличается ненадежностью в бою

Западная военная техника является многофункциональной и изящной, однако ненадежной в бою. В том числе, поэтому она не способна обеспечить победу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 28 августа, заявил «Известиям» заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

«Западная техника дорогостоящая, изящная, многофункциональная, но ненадежная. <...> Как говорят и западные, и наши аналитики, для Украины сейчас сложилась весьма невыгодная ситуация. Однако расслабляться не надо, нам надо быть готовыми к любым провокациям со стороны Вооруженных сил Украины», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что никакого сомнения в том, что российская, особенно бронетанковая, техника является надежным средством для ведения вооруженных действий. Кроме того, российские военные отличаются высокими компетенциями, необходимым боевым опытом, а главное — героизмом, добавил собеседник издания. Среди прочего, бойцы российской армии обеспечены всем необходимым для эффективной работы, сказал он.

Ранее, 29 июля, командир расчета гаубицы «Мста-Б» с позывным Восьмой рассказал «Известиям», как удалось поразить американский танк Abrams. По словам военнослужащего, танк американского производства увяз в грязи, поскольку был не предназначен для ведения боевых действий в таких условиях. Его заметила российская разведка.

Среди прочего, экс-президент США и кандидат в главы государства Дональд Трамп заявил, что Россия — «мощная военная сила», в отличие от Украины, которая получает много денег от западных спонсоров. Политик также отметил, что русские солдаты уже побеждали фашистскую Германию и Францию при Наполеоне Бонапарте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.