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Вестник Мордовии

Еще один "Абраша" стал трофеем: недавно проведенная доработка не помогает

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Уничтоженная техника ВСУ"

Проведенная на Украине модернизация американских танков М1А1SA UKR Abrams оказалась абсолютно неэффективной. Как известно, заокеанские боевые машины плотно облепили динамической защитой "Контакт-1" - установив ее везде, где только можно, даже на надгусеничных полках. Над крышей смонтировали противодронный козырек - мангал.

И, все равно, "Абраши" как горели, так и горят. Буквально на днях сообщили, что из поставленных 31 штуки, в строю осталось десять. А с потерей еще одного, в районе населенного пункта Ивановка (ДНР), их теперь еще меньше.

Трудно не согласиться с мнением военных экспертов, которые считают, что украинская авантюра М1А1SA стала наиболее провальной за всю историю эксплуатации этих танков.

Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Уничтоженная техника ВСУ"

А ведь сколько надежд у командования необандеровцев с ними связывалось: дескать, эти многотонные "подарки" будут просто доминировать на поле боя и прорвут любую оборону. Напротив, оказалось, что они являются одноразовыми.

Российская армия захватила уже, по меньшей мере, два Abrams. Этот трофей имеет усиленную защиту и будет очень хорошо смотреться в одном из павильонов парка "Патриот".

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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