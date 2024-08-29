Концерн "Калашников" начал производить коллекционное оружие, сделанное вручную

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" (входит в "Ростех") начал производить коллекционное оружие: парные комплекты автоматов АКМ, сделанные вручную, стоимостью 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости директор по неоружейной продукции концерна Антон Кузин.

"Все детали сделаны вручную, будем собирать мелкими сериями под специальным товарным знаком "Освободитель". Первый набор состоит из двух автоматов АКМ. Есть два изделия, которые зафиксированы в Книге рекордов Гиннеса – это автомат АКМ и винтовка СВД. Мы решили взять эти два исторических образца, восстановить их и максимально приблизить к оригиналу, чтобы даже специалисты не могли отличить", - сказал Кузин.

Он подчеркнул, что автомат собирается при строгом соблюдении технологии: только полировка корпуса и ствола занимает примерно неделю, то есть 35 рабочих часов.

"Подобный набор предназначен для коллекционеров, которым не жалко денег на свои хобби. Это гражданское оружие, оно сертифицировано. На 100 процентов оно пойдет в коллекцию, потому что вряд ли из него кто-то будет стрелять, хотя оно, конечно, стреляет. Это 7,62 миллиметра нарезной карабин, но если вы из него будете стрелять, то потеряете коллекционную ценность", - пояснил директор.

При этом он подчеркнул, что перед отправкой покупателю из автомата производится порядка 500 проверочных выстрелов. Сейчас все готово к началу продаж, но только по предзаказу.

"Мы заключаем договор, работать на склад мы не будем, только по предзаказу. Розничная цена примерно 2 миллиона рублей", - сказал Кузин.

Он также сообщил, что всего будет производиться 100 экземпляров в год, то есть 100 парных комплектов.

"Больше мы за год физически сделать не сможем", - сказал директор.