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Известия.ru

Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Российские силы применяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники

Поражение критически важных объектов аэродромной инфраструктуры Украины призвано осложнить ВСУ эффективное применение поставленных западными странами F-16, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. По данным Минобороны России, удары наносились в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. Как правило, «Кинжалы» применяются по критически важным и особо защищенным объектам, недоступным для других типов ракет. Тем временем боевики киевского режима продолжают попытки атаковать российские города с помощью дронов и «Точек-У».

Удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ

В ночь на вторник Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. В том числе были задействованы аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что все назначенные цели были поражены.

Ракета «Кинжал»

Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Утром во вторник в украинских СМИ сообщалось о взрывах в Киеве, Ровно, Сумах, в Хмельницкой области. Отмечалось, что в Киеве объявлялась воздушная тревога.

— Такие удары должны не позволить эффективно применять F-16, держать противника в тонусе и регулярно приводить в негодность инфраструктуру аэродромов, — рассказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов. — Здесь важны системность и периодичность. F-16 базируются в западных областях Украины. Ни в Николаевской, ни в Одесской, ни в Днепропетровской, ни в Полтавской области эти самолеты базировать ВСУ не будут, потому что там они будут находиться в зоне нашего уверенного поражения. Но в целом выведение из строя летной инфраструктуры — это правильно. Как только они фиксируют взлет наших ракетоносцев, их самолеты вынуждены покидать аэродромы, кружить в воздухе. Они постоянно находятся в напряжении и не могут эффективно их применять, потому что они больше заботятся о том, чтобы сохранить эту технику, чем эффективно ее применить.

Украинские боевые самолеты F-16

Источник изображения: Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» наиболее эффективны при нанесении ударов по защищенным объектам: заглубленные склады, командные пункты, промышленные объекты, рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— Чаще всего по таким целям «Кинжал» работал максимально эффективно. Конечно, ракета может работать и по любым другим объектам, но эти — самое эффективное, то, с чем не справятся другие ракеты, — отметил он.

По словам эксперта, у «Кинжала» наиболее высокая эффективность прорыва противовоздушной и противоракетной обороны и он может применяться также по наиболее защищенным системами ПВО и ПРО объектам.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Когда применяются и ракеты, и ударные беспилотники, происходит перегруз противовоздушной обороны, — пояснил Дмитрий Корнев. — Она отвлекается на множество дополнительных целей. Чем больше объектов в ударе, тем выше вероятность прорыва. Это то, чем мы пользуемся постоянно. По сути, проводится целая операция по прорыву ПВО и уничтожению объектов. А дополнительные беспилотники и ракеты — это ложные цели, которые, впрочем, могут выполнить и свою ударную функцию.

Перебои с электричеством на Украине надолго

Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины.

Целями стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также было нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины. Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Источник изображения: iz.ru

Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории Украины.

Во вторник бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков заявил, что длительные отключения света, которые были введены на Украине из-за массового повреждения энергетической инфраструктуры, могут продолжиться еще две недели.

«Ограничения, к сожалению, будут действовать не только сегодня. Я думаю, что это будет в ближайшее время, неделю или две», — сказал он. По словам Плачкова, накануне были повреждены распределительные сети и распределительные устройства по выдаче электроэнергии на электростанциях, а также энергооборудование Киевской ГЭС.

Как Украина атакует города России

Тем временем украинские силы продолжают атаковать российские города. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил во вторник, что силами ПВО в небе в небе над регионом уничтожены четыре ракеты. В Минобороны России уточнили, что это были ракеты «Точка-У».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Источник изображения: iz.ru

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что была отражена атака украинских беспилотников. Есть несколько незначительных повреждений, произошло также возгорание на дачном участке. Обошлось без пострадавших.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили 23 беспилотника и более 70 боеприпасов по 27 населенным пунктам региона за прошедшие сутки.

«В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Беловское, Драгунское и Отрадное совершены атаки с помощью четырех беспилотников. В селе Отрадное в результате детонации дрона-камикадзе сгорел один легковой автомобиль», — написал он в telegram-канале.

Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak

Источник изображения: iz.ru

В Валуйском городском округе по селам Долгое, Казинка и Новопетровка, а также по хутору Леоновка были произведены атаки с помощью четырех беспилотников. Повреждены два инфраструктурных объекта связи, сообщил Гладков. По его словам, шесть населенных пунктов Грайворонского округа атакованы 17 боеприпасами и 4 беспилотниками, ранены три мирных жителя.

Регулярные удары по инфраструктуре Украины

Наиболее масштабные удары по инфраструктуре Украины ранее были нанесены в ночь на 29 декабря прошлого года. Взрывы гремели в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах. Всего в период с 23 по 29 декабря российские вооруженные силы нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины. По данным Минобороны, поражались объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромная инфраструктура, арсеналы, а также места хранения оружия, размещения войск и иностранных наемников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Источник изображения: iz.ru

Массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины российские вооруженные силы начали наносить в октябре 2022 года. Президент Владимир Путин заявил тогда, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. Позднее на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ударами высокоточного оружия продолжают эффективно поражаться объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан, подчеркивал министр.


Роман Крецул

Владимир Матвеев

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Кинжал БР
МиГ-31
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
1 комментарий
№1
29.08.2024 04:33
После каждого выступления Зели на местном ТВ следом должен прилетать авиаполк с ОДАБ 500 любыми самолетами ВКС.
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