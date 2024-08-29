Пентагон заявил о сохранении ограничений на удары оружием США вглубь РФ

Украинцы могут использовать американскую военную помощь для защиты от ударов через границу, отметил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Ограничения на удары американским оружием вглубь территории РФ сохраняются, эта политика Вашингтона не изменилась. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Наша политика не претерпела изменений. Ранее мы заявляли, что украинцы могут использовать американскую военную помощь для защиты от ударов через границу, то есть для контрбатарейной борьбы. Но в том, что касается дальнобойных ударов вглубь территории России, наша политика не изменилась", - подчеркнул он, комментируя по просьбе журналиста высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который добивается от Запада снятия ограничений на применение переданного Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ.

Райдер подчеркнул, что "взгляды и позиция" украинского руководства "хорошо известны". По его словам, США "продолжат консультироваться с украинскими партнерами, а также союзниками и партнерами по всему миру по поводу того, как наилучшим образом оказать поддержку" Киеву.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал глава американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.