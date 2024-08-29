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ТАСС

Президент Финляндии исключил возможность поставок дальнобойного оружия Киеву

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Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Это связано с тем, что Россия является западным соседом республики, отметил Александер Стубб

ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб исключил возможность поставок на Украину дальнобойного оружия, так как Финляндия является западным соседом России.

"В данный момент такой необходимости нет. Нужно помнить, что Финляндия находится на передовой. Граница НАТО с Россией протяженностью 1 340 километров означает, что у нас есть своя роль в этой оборонительной войне. И одна из задач заключается в том, чтобы мы позаботились о том, чтобы не было возможности атаковать нашу территорию с российской стороны, мы можем поддерживать ее (Украину - прим. ТАСС) разными способами", - сказал Стубб в эфире телеканала yle.

С момента начала Россией специальной военной операции западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и ракеты большой дальности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Страны
Россия
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
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