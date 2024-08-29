Политолог Орсини: Путин не примет предложения Трампа по завершению конфликта

Обещание Трампа остановить украинский конфликт за один день нереально, считает политолог Орсини. Россия становится всё сильнее, поэтому никакое предложение экс-президента не заставит Путина отказаться от своей цели — демилитаризации Украины.

Алессандро Орсини

Итальянские СМИ и политики полагают, что Трамп способен остановить конфликт на Украине, но они ошибаются. Чтобы понять, каковы реальные возможности Трампа, необходимо реконструировать общий контекст российско-украинского конфликта из четырех пунктов, поскольку воля одного человека, в том числе Трампа, всегда ограничена объективным положением дел. Свободной, не связанной ничем воли в международной политике не существует.

Во-первых, Россия одерживает верх над Украиной. С 24 февраля 2022 года по настоящее время российские вооруженные силы становятся всё сильнее, а украинские — всё слабее. Фактически Украина не выиграла ни одного сражения против России. Не было ни Бахмута (Артемовска), ни Мариуполя, ни Авдеевки в пользу украинцев. Те, кто думают, что украинцы победили русских под Херсоном, не понимают, о чем говорят. Через год украинцы будут еще слабее, а русские — сильнее. Время работает в пользу Путина.

Во-вторых, Россия укрепила связи со своими союзниками, с которыми она создает структурный альянс. Россия, Иран, Китай и Северная Корея образуют блок, который для удобства изложения я буду называть РИКК. Сила РИКК настолько велика, что НАТО не сможет выиграть ни одну мировую войну.

Третий момент заключается в том, что Европейский союз со временем становится слабее. Россия сможет опираться на очень сильную державу (Китай), а Соединенные Штаты — на очень слабую (Европейский союз).

Четвертый пункт заключается в том, что Путин не начнет никаких переговоров, пока не уничтожит боевиков ВСУ под Курском. Идея, что Зеленский сможет поменять Донбасс на Курск, настолько нелепа, что ее даже не стоит комментировать. Одна из причин вторжения Зеленского в Курскую область заключается в том, что он хочет уменьшить возможности Трампа остановить конфликт, сделав его более запутанным.

Поскольку баланс сил смещен в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если Путин будет доволен предложением Трампа. Но вероятность того, что он будет недоволен, высока. Ведь Путин требует от Запада очень многого, а именно, всего того, что он может получить силой: четыре области плюс нейтралитет и демилитаризация Украины.

Учитывая всё вышесказанное, мы должны задаться вопросом, почему итальянский правящий класс настолько наивен, что верит, будто Трамп может остановить конфликт одним своим волевым решением.

Главная причина — психологическая. Итальянский правящий класс — жертва архетипа "всемогущего отца", воплощенного американским президентом, которому итальянцы приписывают сверхъестественные способности. Американцы массово уничтожали итальянцев во время Второй мировой войны. После того как эта бойня закончилась, они оккупировали и подчинили Италию, заняв доминирующее положение.

Итальянский правящий класс психологически подчиняется американцам, как и японцы. Идея, что американский президент может выиграть все войны и решить все проблемы, отчетливо прослеживается с начала конфликта на Украине: "Всё, что нужно сделать Байдену, — это отправить оружие Зеленскому, и Путин будет легко побежден".

Конфликт на Украине многому научил такие ведущие СМИ, как Corriere della Sera, а также ее "младших собратьев". Попробуем обобщить суть преподанных уроков: 1) Россия сильна; 2) Европейский союз слаб; 3) русские любят Путина и ненавидят НАТО; 4) НАТО недостаточно вооружена; 5) русские воюют с большей решимостью, чем украинцы: русские хотят записаться в армию, а украинцы убегают от военкомов; 6) русские готовы на всё, чтобы победить, а Европа — нет.