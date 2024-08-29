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Военное обозрение

Украинский «Энергоатом» заявил о намерении построить на Украине ещё одну АЭС

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Источник изображения: topwar.ru

Киевские чиновники заявили о планах по строительству новой атомной электростанции. Речь идёт о проекте, заявленном государственной компанией «Энергоатом» и состоящем в том, что новая АЭС должна появиться в Черкасской области.

Сообщается о том, что это Чигиринская АЭС.

На самом деле, проект этот не является новым и украинскому «Энергоатому» точно не принадлежит. Начали разрабатывать проект Чигиринской станции ещё в 1970-е годы в СССР. Строительство её на Черкасщине началось в 1977 году. Правда, изначально предполагалось создание ГРЭС. А уже с 1981 года проект трансформировался именно в вариант строительства АЭС, и реализация его шла как минимум до 1987 года. Лишь в 1989 году вышел официальный документ о прекращении реализации проекта, на что повлияла авария на Чернобыльской АЭС в 1986-м и недофинансирование, с которым столкнулась отрасль во второй половине 1980-х. на фоне горбачёвской перестройки.

Плановая энергомощность новой станции должна была составить 4 ГВт. Примечательно, что о потере именно таких объёмов электроэнергии в результате российских ударов по объектам энергетики 26-27 августа 2024 года, заявили на самой Украине.

Глава украинского «Энергоатома» Пётр Котин:

Мы хотим возродить Орбиту (планировавшийся город атомщиков в Черкасской области) и сделать её одним из самых современных городов такого типа – как, например, Нетешин, Южноукраинск или Вараш.

Три названных Котиным города являются городами расположения действующих на Украине атомных электростанций.

По словам Котина, на Чигиринской станции намерены создать четыре энергоблока.

Стоит отметить, что АЭС в Чигирине (точнее – в упомянутом атомграде Орбита) во времена СССР планировали построить для обеспечения энергоснабжения предприятий химической промышленности, многие из которых были сосредоточены именно в Черкасской области УССР. Например, речь идёт о Черкасском химкомбинате – предприятии по выпуску среди прочего и аммиачной селитры. Работает он и сейчас.

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Страны
Россия
Украина
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