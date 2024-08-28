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РИА Новости

Медведев рассказал о совещаниях по комплектованию ВС России контрактниками

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: каждую неделю проходят совещания по комплектованию ВС контрактниками

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что каждую неделю проводит совещания комиссии по вопросам комплектования Вооруженных сил России контрактниками.

"У меня регулярно проходят совещания - комиссия по вопросам комплектования наших подразделений контрактниками, каждую неделю. Там руководство Минобороны представлено", - сказал Медведев на встрече с участниками спецоперации, которые стали кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.

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Минoбороны РФ
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Медведев Дмитрий
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