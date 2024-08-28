Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»

Источник изображения: topwar.ru

Белорусские источники информации публикуют сообщения о том, что ВС Республики Беларусь решили значительно усилить границу на украинском направлении. Связано это с теми провокациями, которые в последнее время позволяет себе киевский режим. В частности, ВСУ использовали воздушное пространство Белоруссии для того, чтобы через него в направлении российских регионов запускать беспилотники-«камикадзе», что, по понятным причинам, несколько прямую угрозу и белорусским гражданам.

К границе с Украиной выдвинулись моторизованные подразделения. Обращает на себя внимание то, что на бронетехнику, включая танки и топливозаправщики, впервые нанесён тактический знак «В».

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что белорусская армия намерена провести военные учения, в том числе по предотвращению вторжению с сопредельной территории.

Спектр версий о том, что может означать этот тактический знак, широк. Наиболее, если так можно выразиться, безобидная версия по поводу B состоит в том, что это латинская буква - первая в названии страны (Belarus). Её и решили использовать для проведения маневров учебного характера. Однако есть и куда более экстравагантные версии, высказанные в сети - вплоть до В - «второй фронт». Безусловно, версия со «вторым фронтом» - в большей степени для конспирологов, однако Белоруссии на фоне интенсификации контактов по линии Украина-НАТО, и это вполне очевидно, необходимо держать свои границы как с Украиной, так и со странами Североатлантического военного блока, на особом контроле.

Ранее Киев требовал от Минска отвести свои войска от границы.