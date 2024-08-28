Медведев рассказал об ОПК после завершения СВО

Медведев: Россия после СВО будет выпускать оружие в значительных объемах

Россия после завершения специальной военной операции (СВО) продолжит в течении многих лет выпускать оружие в значительных объемах. Об этом заявил заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

По его словам, таким же образом поступали и в Советском Союзе.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что после завершения СВО объемы производства российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) еще долго будут оставаться высокими. По его словам, сотрудники госкорпорации, занятые в производстве продукции оборонного назначения, останутся востребованными и после завершения спецоперации на Украине.