Дипслужба ЕС рекомендовала продлить миссию по обучению ВСУ до 2026 года

Портал Euractiv отметил, что Киев настаивает на переносе обучения украинских военнослужащих "если не на территорию Украины, то в один из приграничных с ней регионов"

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Дипломатическая служба Евросоюза рекомендовала продлить срок действия военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine) до ноября 2026 года. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на проект документа.

По данным портала, Киев настаивает на переносе обучения украинских военнослужащих "если не на территорию Украины, то в один из приграничных с ней регионов" в целях облегчения логистических процессов. Как сообщается, данное предложение "далеко от поддержки" со стороны большинства стран ЕС.

Кроме того, украинская сторона считает одним из критических недостатков миссии степень реалистичности обучения, которая "сильно отличается от реалий на поле боя". В данном контексте выделяются сферы тренировок снайперов, применения беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, обучение бою в ночных условиях и выработка психологической устойчивости. Также указывается, что правила ЕС по использованию дронов "затрудняют обучение и не соответствуют потребностям украинцев". Особо упоминается проблема нехватки в Европе вооружений советского производства, из-за чего украинским военным приходится переучиваться с западной техники на более распространенные образцы после возвращения в зону конфликта.

"Текущие модели обучения сформированы мирными стандартами западного обучения (с более низкими уровнями принятия риска при планировании и проведении обучения) и правовыми ограничениями некоторых государств - членов ЕС <...>. Разрыв между условиями обучения и реальностью поля боя должен быть максимально сокращен", - отмечается в проекте документа дипслужбы ЕС.

Миссия EUMAM Ukraine стартовала в октябре 2022 года. В ее рамках военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС, основные тренировочные базы расположены в ФРГ и Польше. В конце ноября 2023 года ЕС выделил почти 200 млн евро на подготовку украинских военных.

Ранее германское издание Welt am Sonntag сообщило, что в середине ноября ЕС предстоит продлить мандат миссии ЕUMAM. По данным газеты, европейские страны могут воспользоваться этим поводом и не только продлить мандат, но и расширить его, разрешив своим инструкторам участвовать в подготовке солдат ВСУ непосредственно на Украине.