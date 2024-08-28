Медведев: СВО перевернула представления о тактике боевых действий

Она изменила всю военную науку, добавил зампред Совбеза

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специальная военная операция перевернула представления о тактике ведения боевых действий, изменила всю военную науку. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатами от партии на выборах разного уровня.

"Когда началась специальная военная операция, у нас представление о тактике ведения военных действий были совсем иные нежели сегодня. Просто война все перевернула. Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно", - сказал Медведев.