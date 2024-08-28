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ТАСС

Медведев: СВО перевернула представления о тактике боевых действий

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Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Она изменила всю военную науку, добавил зампред Совбеза

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специальная военная операция перевернула представления о тактике ведения боевых действий, изменила всю военную науку. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатами от партии на выборах разного уровня.

"Когда началась специальная военная операция, у нас представление о тактике ведения военных действий были совсем иные нежели сегодня. Просто война все перевернула. Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно", - сказал Медведев. 

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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