Производство компьютеров, оптики и электроники в Москве увеличилось вдвое

Источник изображения: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы. Читайте на WWW.MSK.KP.RU: https://www.msk.kp.ru/online/news/5962372/

Благодаря поддержке города столичные компании наращивают выпуск продукции

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в столице за полгода 2024-го произвели высокотехнологичной продукции примерно на 102 процента больше, чем за те же месяцы прошлого года. Речь идет о компьютерах, оптике и электронике. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о росте обрабатывающего производства в городе на 20 процентов за первые шесть месяцев этого года.

«Город поддерживает развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей по поручению Сергея Собянина, поэтому они традиционно демонстрируют рост. Так, по итогам первого полугодия 2024-го московские производители компьютеров, оптики и электроники увеличили объем выпуска продукции в два раза, а объем отгруженных товаров вырос более чем в 1,3 раза», - отметил заммэра.

Он уточнил, что московские производители создают успешные разработки, получают патенты и продолжают внедрение инновационных технологий. Сейчас в сфере R&D задействовано 300 тысяч москвичей, напомнил Ликсутов, добавив, по в целом стране этот показатель достиг 35 процентов.

Если посмотреть цифры в натуральном выражении, то с января по июнь этого года производство некоторых товаров выросло так:

- диодов и транзисторов - в 1,7 раза;

- полупроводниковых приборов и их частей - более чем в 2,1 раза;

- сетевых, звуковых и видеоплат - более чем в 3,7 раза;

- компьютеров, их составляющих и принадлежностей к ним - примерно в 4,7 раза;

- ЭВМ, а также цифровых машин - в 1,5 раза;

- блоков и частей к ЭВМ - в 106,5 раза;

- коммуникационной техники - примерно в 6 раз;

- устройств охранной или пожарной сигнализации - почти на 22 процента;

- инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний - более чем на 18 процентов.

Напомним, промышленным компаниям город обеспечивает комфортные условия для развития. Москва с 2017 года находится в числе трех регионов с самым привлекательным инвестклиматом. Причем с 2019 года является лидером этого рейтинга. За последние пять лет вложения в основной капитал выросли двукратно. Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стал одной из важных мер поддержки бизнеса. Обладающие им компании пользуются специальным налоговым режимом. Например, им полагается полное освобождение от имущественного, земельного, транспортного налогов.

Одной из площадок ОЭЗ стал кластер фотоники и микроэлектроники. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов напомнил об активной реализации городом кластерного подхода в развитии промышленности.

«Он обеспечивает тесную интеграцию с промышленной инфраструктурой, решает вопросы подготовки кадров, создает отраслевую синергию и повышает конкурентоспособность компаний. Один из таких кластеров — фотоники и микроэлектроники, уже объединил около 60 предприятий», — подчеркнул столичный министр.

Иван ЛУКИН