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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Гибридная война» Польши

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«Гибридная война» Польши
«Гибридная война» Польши.
Источник изображения: belvpo.com

Польша находится в состоянии гибридной войны. Об этом заявил заместитель минобороны Польши Ц.Томчик.

«То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше, – это де-факто гибридная война…», – заявил Томчик. В этом контексте он указал на ситуацию на границе с Беларусью и иностранные метеозонды, которые появляются в Польше.

Из последнего также стоит отметить опубликованный пропагандистский опус польского генштаба после дня независимости Украины. В нем польские мундиры черным по белому указали: «Это тоже наша война». Поэтому, по мнению польских властей, надо помогать братскому народу Украины в борьбе с общим врагом. Примечательно, что польских властей совсем не смущает проходящая последние несколько лет украинизация страны, участившиеся случаи бандитизма и этнические конфликты украинцев с аборигенами. Все это делается ради получения дивидентов из Вашингтона.

Вместе с тем, стоит понимать, что Варшава, продвигая нужные для США тезисы в своем обществе, пользуется предоставляемыми благами, например, «льготным» кредитованием на закупку вооружения и военной техники. Так, за последнее несколько лет польские политики под предлогом «угрозы с Востока» набрали кредитов у заокеанских партнеров на сумму более 50 млрд. долларов. И это только у США. Схожая ситуация и с Южной Кореей.

Очевидно, что информационная кампания Варшавы об ее жертвенности в борьбе с «Восточной угрозой» направлена на собственных же граждан. Но важно другое – власти под видом борьбы за западные ценности за счет польских налогоплательщиков обогащают американское военно-промышленное лобби и имеют неплохой процент с «выгодных» для своей страны сделок. По сути, такая политика – это отличный пример, как чиновники вгоняют своих же граждан в долговую яму перед заокеанским сюзереном. При этом, согласно продвигаемым тезисам политиков, выходом из нее является война с Россией.

Таким образом, несмотря на междоусобицы во власти, Польше удается поддерживать свой престижный статус среди всего вассалитета Вашингтона. Ведь именно на Варшаву сделана ставка в случае поражения Украины в конфликте с Россией. Поэтому для поддержания нужного общественного мнения в польских СМИ постоянно напоминается об угрозе с Востока.

Сергей Острына

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Украина
Южная Корея
Разное
Кредитование
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