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Ростех

Ростех представил на форуме «Технопром» энергоустановку с новым принципом работы

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Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые представила на Международном форуме технологического развития «Технопром» макет перспективной энергоустановки, которая вырабатывает электроэнергию без сжигания топлива путем электрохимического преобразования. Оборудование предназначено для малой энергетики и будет иметь высокий КПД.

Разрабатываемая энергоустановка предполагает использование в качестве топлива природный газ. Выработка электроэнергии происходит без сжигания топлива, то есть путем электрохимического преобразования синтез-газа в топливных элементах. Так как отсутствует процесс горения топлива, то такая установка более экологична и эффективна.

«Обеспечение энергетической безопасности страны является одним из приоритетных направлений деятельности Ростеха. В этой сфере специалисты ОДК постоянно ведут работы по внедрению новых подходов и совершенствованию уже зарекомендовавших себя систем. Представленная на форуме энергоустановка будет отличаться высоким КПД — более 50%. Это больше, чем у всех существующих установок для малой энергетики с мощностью до 1 МВт. Реализация данного проекта позволит обеспечивать электроэнергией небольшие удаленные населенные пункты и промышленные объекты, куда проводить централизованное электроснабжение экономически невыгодно», — отметили в Госкорпорации Ростех.

Потенциальными заказчиками продукта являются компании нефтегазового сектора, которым нужно энергоснабжение удаленных автономных объектов. Также интерес к энергоустановке проявляют крупные девелоперы и компании энергетического сектора.

«Малая энергетика — это перспективное направление, и здесь будут преобладать энергоустановки на топливных элементах. Сейчас в России реальных промышленных образцов таких разработок нет. Энергоустановка ОДК станет первой в этом сегменте. Для ее производства будет создано новое предприятие в контуре ОДК. Сейчас заканчивается проектирование, и в конце года мы приступим к ее испытаниям. На первом этапе энергоустановка будет иметь мощность 2,5 кВт, в дальнейшем мы повысим этот показатель», — отметил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Головным разработчиком энергоустановки является инженерный центр Объединенной двигателестроительной корпорации. Проектирование полностью основано на 3D-моделировании. Конструкторы уже выполнили полный комплекс трехмерных расчетов и разработки конструкции. Разработка ведется совместно с ведущими научными институтами.

Международный форум технологического развития «Технопром» проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа. Это крупнейшее технологическое мероприятие в России, направленное на продвижение отечественных научных разработок и инноваций. Форум проводится при поддержке правительства Новосибирской области и Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

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