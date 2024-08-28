Ростех представил на форуме «Технопром» энергоустановку с новым принципом работы

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые представила на Международном форуме технологического развития «Технопром» макет перспективной энергоустановки, которая вырабатывает электроэнергию без сжигания топлива путем электрохимического преобразования. Оборудование предназначено для малой энергетики и будет иметь высокий КПД.

Разрабатываемая энергоустановка предполагает использование в качестве топлива природный газ. Выработка электроэнергии происходит без сжигания топлива, то есть путем электрохимического преобразования синтез-газа в топливных элементах. Так как отсутствует процесс горения топлива, то такая установка более экологична и эффективна.

«Обеспечение энергетической безопасности страны является одним из приоритетных направлений деятельности Ростеха. В этой сфере специалисты ОДК постоянно ведут работы по внедрению новых подходов и совершенствованию уже зарекомендовавших себя систем. Представленная на форуме энергоустановка будет отличаться высоким КПД — более 50%. Это больше, чем у всех существующих установок для малой энергетики с мощностью до 1 МВт. Реализация данного проекта позволит обеспечивать электроэнергией небольшие удаленные населенные пункты и промышленные объекты, куда проводить централизованное электроснабжение экономически невыгодно», — отметили в Госкорпорации Ростех.

Потенциальными заказчиками продукта являются компании нефтегазового сектора, которым нужно энергоснабжение удаленных автономных объектов. Также интерес к энергоустановке проявляют крупные девелоперы и компании энергетического сектора.

«Малая энергетика — это перспективное направление, и здесь будут преобладать энергоустановки на топливных элементах. Сейчас в России реальных промышленных образцов таких разработок нет. Энергоустановка ОДК станет первой в этом сегменте. Для ее производства будет создано новое предприятие в контуре ОДК. Сейчас заканчивается проектирование, и в конце года мы приступим к ее испытаниям. На первом этапе энергоустановка будет иметь мощность 2,5 кВт, в дальнейшем мы повысим этот показатель», — отметил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Головным разработчиком энергоустановки является инженерный центр Объединенной двигателестроительной корпорации. Проектирование полностью основано на 3D-моделировании. Конструкторы уже выполнили полный комплекс трехмерных расчетов и разработки конструкции. Разработка ведется совместно с ведущими научными институтами.

Международный форум технологического развития «Технопром» проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа. Это крупнейшее технологическое мероприятие в России, направленное на продвижение отечественных научных разработок и инноваций. Форум проводится при поддержке правительства Новосибирской области и Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».