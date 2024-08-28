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В Китае прошли успешные испытания БПЛА с рекордной полезной нагрузкой в 3,2 тонны

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БПЛА SA750U
Китайский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) SA750U.
Источник изображения: Ecns.cn

Китайский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) SA750U, разработанный компаниями Hunan Shanhe Huanyu Aviation Technology и Sunward Aircraft, который способен взять на борт 3,2 тонны полезного груза, прошёл успешные испытания в КНР, пишет в пятницу Ecns.cn.

Это рекорд полезной нагрузки для БПЛА.

Дальность полёта SA750U составляет 2,2 тысячи километров, скорость — 308 километров в час. Для того, чтобы подняться в воздух с полной нагрузкой, БПЛА необходима взлётная полоса длиною 400 метров. Максимальная высота, на которую способен подняться аппарат — 7,3 тысячи метров.

Основное назначение SA750U — доставка грузов и борьба с пожарами. От начала разработки до первого полёта БПЛА прошло 2 года и 8 месяцев.


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Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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