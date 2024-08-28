«Росатом» готовит к выпуску кроссовер Voyt

«Росатом» готовит к выпуску кроссовер с именем Voyt

Госкорпорацией «Росатом» была официально зарегистрирована автомобильная торговая марка Voyt, под которой, судя по всему, будет выпускаться семейство электрокаров.

Ранее в компании уже рассказывали о подготовке унифицированного семейства электромобилей и даже показали модель рамного шасси с макетом электрического фургона. Также специалистами «Росатома» по программе Voyt уже построен полноразмерный макет будущего кроссовера, над экстерьером которого, как подчеркивается, работал Роман Войт.

«Росатом» готовит к выпуску кроссовер с именем Voyt

Однако кроссовер Voyt широкой общественности еще не показывался и впервые был продемонстрирован в феврале только студентам и посетителям во время проведения Дня открытых дверей в московском университете МИСИС.

«Росатом» готовит к выпуску кроссовер с именем Voyt

Технических подробностей по будущим электромобилям Voyt на сегодняшний день нет.

Макс Антонов