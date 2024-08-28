Хаос ли? Что происходит в Курской области

Полковник Ходаренок допустил отход ВСУ из Курской области при взятии ВС РФ Покровска

Американский наемник рассказал о «хаосе» в боях в Курской области и отмене операции снайперов ВСУ. При этом командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинская армия за сутки понесла в российском регионе крупные потери и пересматривает свой план действий. Что сейчас происходит в Курской области и как будет развиваться ситуация - разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Попросили помочь с операцией»

Бывший американский военный, сражающийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью телеканалу ABC о "хаосе" в боях в Курской области.

"Нас просили пойти в район под Курском, чтобы помочь снайперам [ВСУ] с проведением операций. Но сейчас там хаос, и в итоге мы не провели эту операцию", - заявил мужчина.

ABC не раскрывает личность военного и называет его ветераном Военно-воздушных сил США. При этом канал демонстрирует фотографии мужчины (его лицо на кадрах скрыто) с флагом Соединенных Штатов, сделанные на российской территории.

Официальной информации об участии американских наемников в боевых действиях в Курской области нет. Однако 16 августа в соцсетях группы Forward Observations Group (FOG, компания, поставляющая тактическое снаряжение, медицинское оборудование и разного рода аксессуары; в России считается частной военной компанией) появилась фотография трех бойцов на фоне бронемашины с подписью «Парни в Курске», в геолокации поста также была указана Курская область. Сама организация комментировать свое участие в атаке на регион отказалась.

Возникает вопрос: что значит «попросили помочь с операцией»? Слово «попросить» в зоне ведения боевых действий звучит более чем странно. Если американский экс-военный заключил с ВСУ какое-либо подобие контракта, то формулировка «попросили» по отношению к нему неуместна: в этом случае применяется слово «приказали».

Если же он не подписывал никаких документов, то он частное лицо. А делать выводы оперативно-стратегического характера на основании высказываний частных лиц - неразумно. Так же, как и всерьез воспринимать некоторые заявления пленных солдат ВСУ: как правило, они оказываются либо поварами, либо водителями, либо насильственно мобилизованными, которые считают боевые действия ошибкой и не испытывают никакого дальнейшего желания воевать.

Ситуация в Курской области

А теперь о вещах более серьезных. Операция по разгрому частей и соединений ВСУ в Курской области, похоже, еще не начиналась. Во всяком случае, сведений о стремительном продвижении российской армии на этом направлении пока нет.

Но и противник фактически прекратил дальнейшие наступательные действия и закрепляется на достигнутых рубежах. Есть некоторое продвижение подразделений ВСУ на флангах, но существенного значения эти атаки не имеют. Украинская армия не располагает в Курской области какими-либо резервами оперативного уровня, которые могли бы существенно изменить обстановку на поле боя в ее пользу.

По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апты Алаудинова, украинские формирования за сутки понесли большие потери в Курской области и пересматривают план своих действий, а ВС РФ вернули под контроль два населенных пункта.

Не оправдались и предположения украинских аналитиков о перегруппировках российской армии с других направлений в Курскую область и последующем ослаблении нажима ВС РФ, к примеру, на Покровском и Торецком направлениях. Там по-прежнему продолжаются успешные наступательные действия российских военных, и район Покровска считается сегодня самой горячей точкой на всем фронте.

Покровск - крупный коммуникационный центр и узловая точка в обороне украинской армии, и продолжение атак ВС РФ на этом направлении может создать большие проблемы для ВСУ, вплоть до выхода российских войск к Днепру и отступления украинской армии с других участков линии боевого соприкосновения.

Вполне возможно, что овладение Покровском и продвижение ВС РФ к Днепру может привести к отводу ВСУ из Курской области и их последующей перегруппировке на угрожаемые направления для стабилизации обстановки.

Может, в этом и состоит замысел российского командования - освободить территорию Курской области, захваченную противником, без существенных разрушений жилого фонда и других инфраструктурных объектов.

Что касается «хаоса» и паники в соединениях ВСУ, отсутствия мотивированности украинских бойцов и отказа участвовать в боях, то к подобной информации надо относиться с предубеждением: такие сведения плохо согласовываются с положением войск на переднем крае.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок