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ТАСС

Посол РФ: переговоров с Киевом не будет, пока ВСУ находятся на российской земле

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Посол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Табак

Андрей Келин отметил, что Украина хочет продолжать эту борьбу вооруженным способом

АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Мирных переговоров с Киевом не будет, пока военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на российской земле. С таким предупреждением посол РФ в Великобритании Андрей Келин выступил в интервью турецкому телеканалу TRT World.

"Мы сделали свои выводы. И вывод номер один - Украина хочет продолжать эту борьбу вооруженным способом, они не хотят переговоров. Наш основной вывод - переговоры на настоящий момент и на продолжительное время не просматриваются. Поступив так, они не допустили переговоров. Этого не произойдет, пока они находятся на российской земле", - сказал дипломат.

На встрече с руководством МИД в июле глава российского государства Владимир Путин выдвинул предложение окончательного урегулирования конфликта на Украине, которое предполагает нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус этой страны, ее демилитаризацию и денацификацию, снятие западных санкций против РФ, а также признание сложившихся территориальных реалий - суверенитета России над присоединившимися к ней в результате референдумов субъектами.

Как ранее заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, предложения президента РФ по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области на данный момент невозможны. 

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