СМИ: препятствием для мирных переговоров стало намерение Киева вступить в НАТО

Как отмечает обозреватель Джозефин Ма, Запад часто критикует инициативы Китая по урегулированию кризиса на Украине, утверждая, что Пекин занял сторону Москвы в этом конфликте

ГОНКОНГ, 27 августа. /ТАСС/. Намерение Украины вступить в НАТО является ключевым препятствием для мирных переговоров между Москвой и Киевом. Такое мнение в своей статье в South China Morning Post приводит политический обозреватель Джозефин Ма.

Как отмечает она, даже внутри НАТО уже много лет идут споры о том, стоит ли принимать в альянс Украину: например, дипломатический советник президента Франции Жака Ширака (1995-2007) Морис Гурдо-Монтань выступал за ее нейтрализацию, чтобы она была в одинаковой степени независима как от Североатлантического альянса, так и от России. Отсутствие такой договоренности он считал упущенной возможностью, а нынешнюю вражду между НАТО и Москвой счел знаком того, что эпоха для сотрудничества прошла.

"Но это не означает того, что главные игроки должны отказаться от попыток урегулировать кризис посредством дипломатии. Это, однако, потребует подходящего времени, умений, а также устранения самого главного препятствия для мирных переговоров: членства Украины в НАТО", - пишет обозреватель. Как подчеркивает она, НАТО утверждает, что каждая страна имеет право сделать такой выбор, а президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что его страна намерена стать полноправным членом Североатлантического альянса.

"Это то, с чем вряд ли смирится [президент России Владимир] Путин, так как его опасения в сфере безопасности перевешивают цену военных действий для его страны. Путин настаивает на том, что остановка огня может иметь место только в том случае, если занятые российскими войсками территории будут признаны новыми границами его страны, а вступление Украины в НАТО будет исключено", - указывается в статье.

Как отмечает обозреватель, на этом фоне Запад часто критикует инициативы Китая по урегулированию кризиса на Украине, утверждая, что Пекин занял сторону Москвы в этом конфликте.

"Не все посредники должны быть нейтральными. Иногда тот, кто симпатизирует одной из сторон, становится еще более хорошим посредником, так как он пользуется доверием определенной стороны. В этом понимании Пекин с его близкими связями с Москвой по-прежнему может сыграть свою роль", - резюмируется в статье.