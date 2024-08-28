Зеленский: Бразилия все еще отказывается от участия в "мирном плане" Украины

Украинский президент раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /ТАСС/. Бразилия под руководством президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы до сих пор отказывается присоединиться к так называемому мирному плану Украины по урегулированию конфликта с РФ. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете O Globo.

"Его [президента Бразилии] команда представила нам резолюцию еще до организованной нами "встречи за мир" (конференция по Украине 15-16 июня в Бюргенштоке - прим. ТАСС), но Бразилия не захотела приехать, президент Лула да Силва не захотел приехать. <...> Я несколько раз встречался с его окружением, но они пока не присоединились к нам <...>", - сказал Зеленский.

Он раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией. "С другой стороны, они [Бразилия] присоединились к китайскому плану. Премьер-министр Индии [Нарендра] Моди был здесь [в Киеве] два дня назад и спросил мое мнение о китайском плане. И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление <...>", - утверждал президент.

14 июня Лула да Силва заявил, что проведение встреч по Украине без РФ говорит об отсутствии реального интереса Киева к установлению мира. В мае по итогам консультаций главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем президента Бразилии Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. Китай и Бразилия предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов. 2 августа МИД КНР сообщил, что консенсус с Бразилией по урегулированию украинского конфликта получил поддержку более чем 110 стран.

Конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, занявшаяся ее организацией по договоренности с Киевом, не пригласила на нее Россию. Во встрече не приняли участие делегации ряда стран, включая Китай. Ни одна из стран БРИКС не поддержала итоговое коммюнике. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира".