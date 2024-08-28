Группировки "Белгород" и "Брянск" получили запрошенные спецсредства

В группировки "Белгород" и "Брянск" поставили квадрокоптеры и средства связи

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В группировки "Белгород" и "Брянск" поставлены в необходимом объеме квадрокоптеры, средства связи, комплексы противодействия беспилотникам и другое оборудование, сообщило Минобороны РФ.

Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

"Оперативные штабы группировок "Белгород" и "Брянск" направили в оперативную группу по 8 проблемных вопросов, которые были отработаны в суточном режиме. В группировки поставлены в необходимом объеме квадрокоптеры, приборы ночного видения и тепловизоры, квадроциклы, средства связи, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, медицинское и другое имущество", - говорится в сообщении ведомства.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов доложил главе Минобороны РФ, что по выполнению отдельных поручений Белоусова с прошлого заседания Координационного совета, из 11-ти задач решены семь, еще четыре задачи должны быть выполнены в течение сегодняшнего дня.

"По выполнению отдельных поручений министра обороны РФ с прошлого заседания Координационного совета, из 11-ти задач решены семь, еще четыре задачи должны быть выполнены в течение сегодняшнего дня. Поручения будут сняты с контроля по решению министра обороны после получения объективных докладов от ответственных органов военного управления и должностных лиц субъектов с обязательным подтверждением информации непосредственно в группировках", – отметил Гаджимагомедов.