"Все просто и очень логично". Военный эксперт об ударе по Украине

Военный эксперт Сивков: возможности Украины производить боеприпасы парализованы

Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik прокомментировал массированный удар Вооруженных сил РФ по объектам критической инфраструктуры Украины.

Нанесение массированного удара по энергообъектам, критически важным для военно-промышленного комплекса Украины, является плановыми действиями российских вооруженных сил, а не ударами возмездия, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Накануне Минобороны сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что все назначенные цели поражены.

"Увязывать этот удар с тем, что наши войска мстят кому-то, никак нельзя. Это не удар мести. Это плановые действия, направленные на подавление системы, в первую очередь, энергетического обеспечения деятельности ВСУ. Удары пошли по объектам военно-промышленного комплекса Украины, по объектам энергетического обеспечения. Теперь определенное время возможности Украины по производству боеприпасов, вооружения, в частности беспилотников, будут парализованы. Если что-то восстановят, то будут наноситься точечные удары для подавления восстановленных объектов. Все просто и очень логично", – сказал Константин Сивков в эфире радио Sputnik.

Удар наносился высокоточным оружием, противостоять которому ВСУ не в состоянии, подчеркнул военный эксперт.

"Применялись "Кинжалы", судя по сообщениям, применялись "Искандеры". Они вообще не поражаются средствами ПВО ВСУ. Ракеты Х-101 и "Калибр" идут с огибанием рельефа местности на предельно малых высотах, поэтому перехватить их тоже практически невозможно имеющимися средствами ПВО. Чтобы их перехватывать, нужно иметь развернутую систему радиолокационного наблюдения, в том числе с самолетами радиолокационного дозора. У Украины этого нет. Поэтому наши ракеты спокойно проходят", – добавил Сивков.

Поставляемые Западом средства ПВО, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot, российские ракеты успешно обходят, отметил он.

"Тот же Patriot – у него время реакции довольно приличное, 10-15 секунд. Поэтому ракету, которая идет на предельно малых высотах, он не видит. Перед тем, как атаковать цель, она делает небольшую "горку", время на ее выполнение – несколько секунд, Patriot не успевает среагировать, как ракета входит в мертвую зону и поражает цель", – пояснил военный эксперт.

Он также обратил внимание на то, что практически в ежедневном режиме сообщается о поражении объектов противовоздушной обороны Украины.

"Когда поражают пусковую установку, то это мелочь. Важно, что начали поступать регулярно данные о поражении стрельбовых станций Patriot или других комплексов, радиолокационных станций обзора воздушного пространства, а также командных модулей. Когда поражается командный модуль, то это всё, комплекса нет, даже если там все пусковые есть. Если поражена стрельбовая станция, то комплекса нет, потому что ракету не наведешь. Если обзорная станция поражена, то это означает, что дальность боя комплекса резко сократилась или потребуется внешнее целеуказание, иначе комплекс "мертвый". У ВСУ сейчас очень много выбито этих станций, поэтому комплексы ПВО перестали работать, и это очень важный момент", – заключил Константин Сивков.