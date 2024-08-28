Опасность ядерного инцидента. Итоги визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Атомная станция не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях, а также она не может быть использована какой-либо стороной в военных целях, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после своего визита на Курскую АЭС.

Он отметил, что посещение им станции связано с близостью боевых действий и опасностью ядерного инцидента.

ТАСС собрал основную информацию о визите главы МАГАТЭ.

Работа станции

Курская атомная электростанция функционирует "в режиме очень близком к нормальному", заявил Гросси.

Он отметил, что во время осмотра АЭС увидел на ее территории следы от атак дронов: "Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты [Курской атомной] станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак".

Глава МАГАТЭ добавил, что смог посетить основные объекты станции: "Я побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием, и также мы посетили хранилище отработавшего ядерного топлива".

Опасность ядерного инцидента

Атомная станция не должна быть объектом военных действий "ни при каких условиях", также она "не может быть использована какой-либо стороной в военных целях", заявил Гросси. Он отметил, что при всех обстоятельствах системы безопасности атомной станции должны находиться в полностью работоспособном состоянии.

Глава МАГАТЭ объяснил свой визит на Курскую АЭС близостью боевых действий: "Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента".

Возможность изготовления Киевом "грязной бомбы"

По словам Гросси, наблюдатели Международного агентства по атомной энергии присутствуют "на всех ядерных объектах Украины" и не видят утечек радиоактивных материалов для изготовления "грязной бомбы".

Заявления главы "Росатома"

МАГАТЭ были предъявлены результаты украинских атак на Курскую АЭС, "никакой двусмысленности, кто нанес эти удары, откуда это прилетело, быть не может", заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, Международное агентство по атомной энергии пообещало сразу реагировать "на любые проявления агрессии" в адрес Запорожской и Курской АЭС.

Лихачев отметил, что госкорпорация сделает все, чтобы провести пуск первого блока Курской АЭС-2 в 2024 году.