Источник изображения: Фото: "Солдат удачи"

Польская боевая техника продолжает уничтожаться в ходе СВО российскими бойцами. Если раньше в военных сводках чаще упоминались танки PT-91 Twardy, то теперь пришла очередь превращаться в металлолом колесным боевым машинам пехоты KTO Rosomak.

Именно такая БМП была уничтожена на Лиманском направлении. Судя по размещенным в социальных сетях фотографиям, польский "подарок" ВСУ очень хорошо горел - некоторые элементы конструкции буквально расплавились.

Также, вероятно, взорвалась башня Hitfist 30P с 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом.

Источник изображения: Фото: "Солдат удачи"

Эти 22-тонные четырехосные машины находятся на вооружении 21-й отдельной механизированной бригады. Кроме них в это соединение еще поступили шведские танки Strv 122 и гусеничные БМП CV9040C.

Точно неизвестно, сколько KTO Rosomak получили ВСУ. Сообщалось о возможных поставках 150 единиц. Первая партия была замечена на Украине еще в конце лета прошлого года. Однако пока вэсэушники обзавелись лишь несколькими десятками машин. Также поставлялись выполненные на их базе самоходные минометы M120K Rak.

Источник изображения: Фото: "Солдат удачи"

Польские и украинские СМИ сообщали, что эти БМП по своей живучести, якобы, существенно превосходят старые советские БТР, но, как показало реальное боевое применение, они хорошо взрываются и горят.

Лев Романов