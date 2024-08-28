Войти
Вестник Мордовии

"Неуязвимый" польский Rosomak взорвался и расплавился на русской земле

210
0
+1

Источник изображения: Фото: "Солдат удачи"

Польская боевая техника продолжает уничтожаться в ходе СВО российскими бойцами. Если раньше в военных сводках чаще упоминались танки PT-91 Twardy, то теперь пришла очередь превращаться в металлолом колесным боевым машинам пехоты KTO Rosomak.

Именно такая БМП была уничтожена на Лиманском направлении. Судя по размещенным в социальных сетях фотографиям, польский "подарок" ВСУ очень хорошо горел - некоторые элементы конструкции буквально расплавились.

Также, вероятно, взорвалась башня Hitfist 30P с 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом.

Источник изображения: Фото: "Солдат удачи"

Эти 22-тонные четырехосные машины находятся на вооружении 21-й отдельной механизированной бригады. Кроме них в это соединение еще поступили шведские танки Strv 122 и гусеничные БМП CV9040C.

Точно неизвестно, сколько KTO Rosomak получили ВСУ. Сообщалось о возможных поставках 150 единиц. Первая партия была замечена на Украине еще в конце лета прошлого года. Однако пока вэсэушники обзавелись лишь несколькими десятками машин. Также поставлялись выполненные на их базе самоходные минометы M120K Rak.

Источник изображения: Фото: "Солдат удачи"

Польские и украинские СМИ сообщали, что эти БМП по своей живучести, якобы, существенно превосходят старые советские БТР, но, как показало реальное боевое применение, они хорошо взрываются и горят.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
PT-91
Rosomak КТО
Т-72
Проекты
CV-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 06:27
  • 128
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 05:33
  • 4102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 00:08
  • 136
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 20:53
  • 1
Ростех оснастит ледокол "Россия" радиационностойкой системой видеонаблюдения
  • 27.08 19:42
  • 2
"Российский ответ прозвучал". Что известно о массированном ударе по инфраструктуре Украины
  • 27.08 16:46
  • 0
«Гибридная война» Польши
  • 27.08 16:31
  • 296
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 12:37
  • 18
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.
  • 26.08 17:28
  • 161
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 26.08 14:58
  • 0
Территориальные войска как важный элемент в обороне государства
  • 26.08 14:22
  • 1
Путин заслушал доклады командиров о выполнении боевых задач в приграничье
  • 26.08 14:15
  • 2
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 26.08 14:07
  • 29
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю