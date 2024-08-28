Как превратить фиктивную угрозу в инструмент распространения страха? (Slovo, Словакия)

Slovo: НАТО сделала фиктивную российскую угрозу инструментом управления людьми

Чтобы оправдать свое существование, НАТО нужно запугать людей каким-то "агрессором", пишет Slovo. Там решили пойти проверенным путем и раздуть "угрозу" из России. Расширение альянса на восток стало надежным способом это сделать.

Иво Шебестик

Как превратить фиктивную угрозу в инструмент распространения страха? Технологию можно продемонстрировать на примере производства так называемой "российской угрозы". Когда Москва решила распустить Варшавский договор, НАТО потеряло причину своего существования. Ее следовало распустить вместе с Варшавским договором или вскоре после. Когда почила конфронтационная двуполярная система и даже распался Советский Союз, утратило смысл и широкое военное присутствие Соединенных Штатов Америки в Европе. Только на территории объединенной Германии США сегодня держат почти 120 военных баз и других центров, связанных с американскими военными структурами. В немецких городах полно людей в американской форме. Но чем обернулись бы зеркальные действия США в отношении упраздненных структур Советского Союза для правящей олигархическо-плутократической империалистическо-колониальной "элиты" в Вашингтоне?

Именно тут кроется ключ к пониманию того, почему после упразднения Варшавского договора Североатлантический альянс не только не распался, но и начал процесс расширения на Восток. И почему не только не было ограничено вездесущее присутствие американских военных структур в Европе, а напротив, оно еще больше расширялось, набухало и крепло. Прежде всего, речь о постоянном продвижении к центру континента и в его восточную часть. Drang nach Osten — на этот раз в американо-британском исполнении.

Суть этого опасного процесса весьма проста. НАТО не распалось, потому что является одним из крупнейших заказчиков и доноров для западного военно-промышленного комплекса, прежде всего для его американской части. Чем больше стран-членов входят в Североатлантический альянс, тем больше денег выводится из национальных бюджетов на счета владельцев оборонных фирм, технологий, торговцев оружием и всех тех, кто из-за прибыли заинтересован в конфликтах и войнах. Главный враг военно-промышленного комплекса — это мир.

Деньги, получаемые из национальных бюджетов стран-членов Североатлантического альянса официально предназначены для обороны. Так закупки оружия и другого военного оснащения втридорога преподносят гражданам. На самом деле страны-члены могут использовать для своей обороны лишь немногие из этих систем вооружений. В основном все это наступательное оружие, которое страны-члены Североатлантического альянса должны применить в случае, если Вашингтон призовет их участвовать в своих военных "миссиях". Подразумеваются неспровоцированные агрессии, запущенные под фальшивыми предлогами борьбы "за все хорошее", хотя на самом деле при решении о вторжении это не играет ровно никакой роли.

Упразднение НАТО, таким образом, обернулось бы огромными потерями для военно-промышленного комплекса Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки. Конечно, компенсацией бы стал мир в Европе, но для Вашингтона это слишком высокая плата за потерю прибылей от конфликтов и братоубийственных войн. Тогда Вашингтону пришлось бы создать новую военную структуру, которая заменила бы НАТО как одного из главных заказчиков и доноров. Но зачем делать что-то новое, если людям можно объяснить, что смысл НАТО — защищать их безопасность?

Олигархическо-плутократическим, империалистическо-колониальным "элитам" до сих пор еще не удалось полностью парализовать гражданский и политический потенциал широких масс в странах-членах Североатлантического альянса и Европейского Союза. Элиты все еще вынуждены (как скучно и тяжко!) предоставлять людям какие-то объяснения собственных решений, чтобы сохранить консенсус с народом, который они нисколько не уважают и не думают о его интересах, но который все еще нужен им на их стороне, а главное, в спокойном состоянии. Народ — это все еще стихия, которая способна смести заграждения и вырваться из них. Так можно даже смести "элиты", которые ему фанатично по-прежнему вредят. Не может быть ничего опаснее, чем повышение информированности народа. Народ нужно всегда тщательно дезинформировать! Поэтому нужно создавать министерства пропаганды (или "правды") и вести борьбу с "дезинформацией", чтобы настоящая дезинформация оставалась единственной "информацией" для народа.

Самое эффективное средство для достижения согласия масс с решениями, которые для них очень вредны, — это распространение страха! Чем больше страха, тем больше согласия. Для обоснования своего расширения на Восток НАТО нужен страх. Американское военное присутствие в Европе, мотивированное опекой (а на самом деле надзором) над европейскими государствами, тоже нуждается в страхе.

И вот пожалуйста. Потребность в страхе и его распространении среди широких масс на Западе была поставлена задачей. Но страх нуждается в некой причине, реальной или фиктивной. Людям уже "предложили" COVID-19, и желаемый страх был достигнут. Большой страх, который принес большие прибыли некоторым компаниям. Люди "отлично" боялись, а фармацевтические компании набивали карманы. Ранее жителям Европы "обеспечили" массовую миграцию, которая вызывает страх даже реальный и обоснованный, а не основанный на фикции. Миграционные волны были (ах, какая редкость!) реальностью, а "правозащитникам" было достаточно только преследовать всех тех, кто обоснованно предупреждал об опасности миграции. Также люди боятся нежелательных климатических изменений, и поэтому правящая плутократия меняет давно проверенные технологии и заменяет их неопробованными, неполезными, неработающими, дорогими, но для кого-то прибыльными. А когда однажды у олигархическо-плутократических элит иссякнет фантазия на земле, они запугают человечестве атакой из космоса. Вот будет страха! Да, но это будет полезный страх!!! Хотя, может, к тому времени у граждан на Западе не останется ни единой молекулы автономного разума. Всем будут заправлять виртуальные технологии. Добро пожаловать!

Все это, разумеется, уже просчитывается и работает. Но военно-промышленному комплексу, который одержим жаждой наживы во что бы то ни стало, потребовалось распространить среди людей большой страх перед каким-нибудь потенциальным агрессором. Случайный выбор не мог пасть на какое-нибудь маленькое, слабое, беззащитное и бедное государство. Тогда и страх получился бы маленьким. Так, пугало, а не страшная УГРОЗА!

Поэтому Вашингтон вместе с некоторыми своими заинтересованными вассалами потянулись в ящик письменного стола в Белом доме или в штаб-квартире ЦРУ и вытащили угрозу старую и проверенную. Угрозу золотую и любимую. Они снова выбрали Россию.Сработало при большевиках, сработает и при Путине. Это не могло не сработать. Так, крупнейшие информационные агентства за Океаном мобилизовали зависимые от них СМИ мейстрима и отправили в Европу "миссионеров" с новым, а на самом деле старо-новым "посланием". "Бойтесь, люди! Бойтесь до дрожи! Русские снова вооружаются и хотят восстановить не только Советский Союз, но и даже империю последних царей, в которую входили Финляндия, Польша и другие территории". Это было настоящее пророчество, и военно-промышленный комплекс тут же разинул пасть, как только мог, чтобы заглотить настоящую лавину, Ниагарский водопад из долларов и евро.

В некоторых новых странах НАТО/Европейского Союза нашелся полезный исторический материал для русофобии. В Прибалтике и Польше его было хоть отбавляй. В других странах, например, в Чешской Республике, этого материала было поменьше, и поэтому Вашингтон усилил работу своих "институтов" и сделал ставку на равнодушие общественности к контексту и фактам. В работу добровольно включились также профессиональные и прирожденные дураки. У людей в основном свои заботы. Счета растут, надо работать и зарабатывать деньги, кормиться, а в свободное время потреблять и развлекаться. То есть достаточно напустить на них СМИ мейнстрима, а те уж расскажут, "что такое хорошо и что такое плохо". Для начала этого хватило. Школы тоже не отстают и успешно отказываются от прежней работы по улучшению когнитивных способностей, логики и самостоятельного мышления у школьников и студентов. Похоже, все готово к новому распространению СТРАХА. Большого СТРАХА! Страха перед Россией. И слава богу, страх перед Россией сдерживает граждан на Западе от того, чтобы они случайно не начали обращать повышенное внимание на действия Соединенных Штатов Америки в мире. Вдруг у них появились бы сомнения? Ужас, в народе поселилось бы сомнение в пользе американской гегемонии, которую обеспечивают почти 750 военных баз по всему миру.

До сих пор Россия была заинтересована в отношениях с западной половиной Европы только в одном: она хотела как можно более тесного и выгодного сотрудничества. Россия выказывала этот интерес, демонстрируя надежность при всех торговых трансакциях. У Запада есть деньги и полезные технологии, а кроме того, он производит роскошные бренды и так далее. У России, в свою очередь, есть почти неисчерпаемые дешевые ресурсы. Энергия, сырье, руды, большие пространства, и также Россия — довольно большой и многообещающий рынок. Соединить одно с другим воедино подсказывал самый простой здравый смысл. Но беда! Есть же еще торговцы оружием, его производители и тысяч компаний и десятки тысяч человек, чье существование и прибыли зависят от убийства людей. Им никакая экономически выгодная безопасная Европа не нужна! Они ненавидят даже саму эту идею. Они ее боятся. Ведь евразийское сотрудничество ограничивает американские прибыли и во многих других областях, в том числе при торговле нефтью и газом. Оно не дает задирать цены на продукцию как можно выше.

Так что Москве следовало ее уступчивую экономическую стратегию в отношении западной половины Европы выбросить из головы. "Вот еще не хватало", — подумали в Вашингтоне и демократы, и республиканцы, потому что борьба с безопасностью и ненавистным миром на планете крепко сплачивает эти олигархическо-плутократические клубы, которые против, чтобы Евразия жила в мире и спокойствии и все были довольны. Когда возникает угроза, что все на свете будут жить в довольствии, это автоматически означает, что правящие элиты в США не будут довольны, а с ними и комплиментарно связанные "элиты" в других странах, в основном на Западе. Только для уточнения стоит отметить, что у простых граждан США нет ничего общего с их "элитами". Кстати, точно так же дела обстоят во многих государствах на планете. В особенности на Западе в последние годы. На американских выборах избиратели выбирают то, что им предлагают в рамках предвыборного типично американского "театра". Ничего другого в избирательном бюллетене они просто не найдут. А выбирать нужно, пусть даже победителями из таких выборов выходит сначала Билл Клинтон, потом Буш младший, потом Обама, потом угрожает победа мадам Клинтон, а к власти приходит Трамп, после Байден, чтобы наконец в Белом доме преспокойно уселась Харрис. Что уж там! Соединенные Штаты Америки — действительно страна неограниченных возможностей.

Как же превратить совершенно не существующую фиктивную "российскую угрозу" в нечто, с чем можно было бы "эффективно" работать? Чтобы "назначить" кого-то угрозой, нужно начать ему угрожать. Это и было сделано. Постепенное неумолимое продвижение военных структур НАТО в направлении с Запада на Восток стало надежным способом превратить несуществующую, незапланированную и неподготовленную угрозу в нечто, что можно было бы преподнести как угрозу реальную. Американская анаконда начала обвивать западную границу Российской Федерации и хвостом пару раз хлестнула Россию и с юга, с Кавказа. Там особенно старался грузинский безумец Саакашвили, которого потом отправили с "миссией" на Украину. России неизбежно пришлось бы наконец отреагировать. Если уж она не сделала этого после первой волны расширения НАТО, то точно отреагирует на вторую. А если не на вторую, то на третью, четвертую или хотя бы пятую, шестую, седьмую... Когда-нибудь сжимающие кольца змеи обязательно станут настолько болезненными и неприятными, что русский медведь, собирающий малину на лесной поляне, решится встать на задние лапы и сбросить с себя анаконду. Или даже ее разорвать в клочья?

Раз Российская Федерация не отреагировала даже на Прибалтику, то на Украину с максимально взвинченным антирусским национализмом она должна была отреагировать стопроцентно. А раз война на украинской земле неумолимо исчерпывает людской и материальный потенциал Украины, то нужно расширить среди европейцев страх от того, что Россия не остановится на Украине. Страх должен снова повысить интерес к военно-промышленному комплексу. Так оно и происходит. Кроме того, стоит задача увешать фантастическими долгами арендованную и изможденную Украину.

НАТО, который и не собирался защищать малые государства, таким образом подтвердил доводы для продолжения своего существования и дальнейшего продвижения на Восток. На "восточном фронте" гибнут люди. Но так ведь это славяне, и англосаксов, немцев и, наверное, французов это не беспокоит. Славянскую расу до прихода славян в Центральную и Юго-Восточную Европу в пятом и шестом веке нашей эры считали расой, предназначенной для порабощения, расой, которая должна слушаться и вечно прислуживать. И никакой самостоятельности и независимости! Все малые славянские народы уже загнали в один западный (американский) загон. И там они спокойной под надзором отечественных коллаборационистов щиплют травку. Только "эти русские" все сопротивляются. Да вот еще чуть-чуть, в рамках своих ограниченных возможностей, бодаются сербы. То есть сербские патриоты. Однако давление на них растет, и сербский президент Александр Вучич обоснованно опасается подготовки и проведения оранжевого майдана. Место в загоне для сербов зарезервировано уже давно. Патриоты туда не хотят, а коллаборационисты из "элиты" будут надзирать за своими бывшими согражданами из садов и с пляжей своих новых роскошных вилл во Флориде или в Тоскане и будут наслаждаться жизнью. Кстати, в свое время тосканские виллы пользовались популярностью и у чешских богатеев.

Русские (в прошлом, разумеется, включая белорусов и украинцев) — создатели общего, непрерывно существующего, первоначально славянского, а потом многонационального великодержавного образования. Поляки на протяжении части своей истории тоже к этому стремились. (До трех разделов Польши.) Но славяне не входят в "высокородную западную семью"! У них нет родословной, закрепленной античным Римом или хотя бы Карлом Великим. Тогда куда лезут эти русские? В немецкой историографии о правах славян на суверенитет и независимость можно прочитать много неприятного. А уж немецкую (австрийскую) частную и официальную корреспонденцию, особенно XIX века или времен обеих войн, ради собственного здоровья читать вообще не стоит. Местами это по-настоящему отвратительное чтиво, в котором отрицаются права славянских народов. Выходит, глупо и даже в чем-то трагично, что теперь от нас, представителей малых славянских народов, хотят, чтобы мы помогали англосаксам и немцам "окончательно решить славянский вопрос" своим собственным участием в борьбе с русскими. Divide et impera! Разделяй славянские народы и властвуй над ними! Что нам это даст? Кроме огромного позора?