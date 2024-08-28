Военный эксперт указал на способность РФ противостоять ударам баллистических ракет

Военный эксперт Леонков: РФ сможет сбить новую баллистическую украинскую ракету

Россия обладает системой предупреждения о запуске баллистических ракет и регулярно сбивает их. На это во вторник, 27 августа, в беседе с «Известиями» обратил внимание военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли в мае, о том, что Киев провел испытания первой баллистической ракеты собственного производства.

Украинский лидер сделал соответствующее заявление ранее в этот день, передает «Интерфакс-Украина». При этом глава государства подробностей не привел, сославшись на секретность.

«У нас есть комплексы С-400, С-500, С-300В4. С-500 может сбивать ракеты даже на низкой орбите. Плюс у нас есть система предупреждения о ракетном нападении, которая видит запуск такой ракеты. Нам есть чем обнаружить, чем сбить. Чем ответить — уже ведение нашего гражданского и военного руководства», — подчеркнул Леонков.

По его словам, с большой вероятностью, разработанное Украиной вооружение создано на базе другого, то есть является модернизацией. Например, Киев мог дооснастить ракету «Нептун», «Точку-У» или снаряд для ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», предположил собеседник издания.

Он подчеркнул, что таким образом Киев пытается обострить конфликт в интересах западных кураторов.

Украина занималась разработкой собственного вооружения и задолго до начала спецоперации. Так, в 2018 году Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о проведении первых летных испытаний украинской крылатой ракеты. Затем в 2019-м заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявлял, что Киев не способен противостоять России в регионе, однако ему стоит закончить разработку ракеты «Нептун», которая может «бить вглубь территории России».

Однако сейчас российские военнослужащие регулярно сбивают такие ракеты. Например, 9 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря на значительном отдалении от берега была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун». Об уничтожении еще одной Минобороны РФ сообщало 2 августа.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.