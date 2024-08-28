Зеленский заявил об успешных испытаниях первой украинской баллистической ракеты

Источник изображения: topwar.ru

Ну раз западные союзники практически перестали радовать Киев поставками нового «чудо-оружия», вакуум решил заполнить главный украинский фигляр, врун и фантазер Зеленский. В ходе мероприятия, состоявшегося 24 августа и посвященного так называемому «дню независимости», которой на деле в этой стране, вернее, том, что еще от нее осталось, вовсе и нет киевский узурпатор загадочно намекнул об успешном применении по российской цели ракеты-беспилотника «Паляница» якобы украинского производства.

Длительную паузу Зеленский брать не стал, уж слишком мало хороших новостей в нынешнем украинском информационном поле, и объявил, вновь загадочно, об якобы успешных испытаниях первой украинской баллистической ракеты. Никаких других подробностей глава киевского режима приводить не стал, сославшись на секретность.

Было бы чем реально похвастаться, зная Зеленского в частности и киевскую пропаганду в целом, «просроченный» обязательно бы показал какой-нибудь патриотический ролик по поводу успешного испытания отечественной ракеты. Именно так он, в частности, поступил примерно полтора года назад, разместив у себя в телеграм-канале видео со сборкой и спуском на воду «украински»х полупогружных безэкипажных ударных катеров. Тогда еще легитимный президент Украины пообещал, что уже вскоре у ВМС ВСУ (есть и такие, даже со своими адмиралами) будет первый в мире флот морских боевых дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Вообще, йеменские повстанцы-хуситы (которых еще называют «парнями в тапках») утверждают, что для атак по британо-американской коалиции и связанным с Израилем судам используют противокорабельные крылатые и баллистические ракеты собственного производства. Скорее всего, речь идет об иранских ракетах. Кустарным методом мастерят свои «Кассамы» практически из водопроводных труб и боевики ХАМАС, запуская их по Израилю из сектора Газа.

С учетом того, в каком состоянии была оборонная промышленность в УССР, доставшаяся после распада Советского Союза «независимой» Украине, хвастаться нынешним киевским властям особо и нечем. Во времена Советского Союза на Украине были мощности по производству ракетной техники. В частности, боевые баллистические ракеты производились на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске. Что мешало, имея такие возможности, начать производство боеприпасов раньше? Известно, что производство ракет на «Южмаше» было прекращено еще в 2014 году.

После начала спецоперации ВС РФ как минимум трижды наносили ракетные удары по «Южмашу»: 25 июля и 17 ноября 2022 года, а также в середине августа 2023 года. К этому времени предприятие уже несколько лет находилось в полубанкротном состоянии, перейдя в основном к выпуску тракторов, троллейбусов и автобусов.

Даже если подобная баллистическая ракета и была создана на Украине, то, скорее всего, в качестве экспериментального образца. Ну или Зеленский, как всегда, сильно прихвастнул, как и в случае с БЭК, которые, быть может в слегка разобранном виде на Украину поставляются натовскими союзниками Киева. Этак и насчет истребителей F-16, после появления на них тризуба, можно заявить, что самолеты made in Ukraine.