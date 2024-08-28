Белоруссия концентрирует войска на границе. Украина предупреждает. У аналитиков нет сомнений (Gazeta.pl, Польша)

Gazeta: у Белоруссии на границе слишком мало войск для наступления на Украину

Украинцы жалуются, что под видом учений белорусские военные проводят "опасные маневры" у границы. Однако, как заявил Gazeta аналитик Конрад Музыка, масштабы задействованных Белоруссией сил невелики и реальной угрозы для Украины эти учения не представляют. В Киеве просто спекулируют на этой теме.

Матеуш Кухарчик

Украинцы утверждают, что под видом учений белорусские военные проводят вызывающие беспокойство маневры у границы. Опять слышатся спекуляции на тему нападения Белоруссии на Украину. Что говорят эксперты и что из этого следует, пишет специализирующийся на военной тематике журналист портала Gazeta.pl Мачей Кухарчик.

О действиях белорусских военных в воскресенье сообщило украинское Министерство иностранных дел: "По данным разведки, вооруженные силы Белоруссии под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО возле северных границ Украины. Зафиксировано также присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер". Проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС представляет угрозу национальной безопасности Украины и безопасности мира в целом".

Кроме того, Украина призывает власти Белоруссии не предпринимать агрессивных действий и отвести войска. Однако специалисты, наблюдающие за белорусскими Вооруженными силами, а также белорусская оппозиция в наличии реальной угрозы для Украины не уверены.

Что происходит в Белоруссии?

По мнению оппозиционных экспертов проекта "Гаюн" (сосредоточенных вокруг Антона Мотолько и осуществляющих мониторинг активности белорусских и российских войск в Белоруссии), масштабы задействованных сил невелики. По их словам, к границе были переброшены всего около 1100 военных. Они расположены в полосе глубиной 50 километров от границы с Украиной. По мнению белорусских экспертов, такие силы реальной угрозы для украинцев не представляют.

Более подробно ситуацию описывает польский аналитик Конрад Музыка (Konrad Muzyka), чья фирма Rochan Consulting специализируется, в частности, на наблюдении за вооруженными силами Белоруссии. По его словам, действия белорусских военных, на которые сейчас обратили внимание украинцы, продолжаются уже несколько недель. Говорится, что это подготовка к большим учениям, в которых, скорее всего, друг другу будут противостоять оба оперативных командования белорусских Сухопутных войск: Западное и Северо-Восточное. Белорусы впервые провели подобные масштабные учения в сентябре 2023 года.

"Хотя многие элементы учений этого года похожи на те, что прошли в 2023 году, сейчас заметно изменился район концентрации принимающих участие в маневрах сил. Размещение их в Гомельской области, которая служила российской армии в качестве плацдарма для нападения на Киев в 2022 году, вызывает особую тревогу", — пишет Музыка на платформе X. Он также отмечает, что, по его оценке, а также по мнению его коллег в настоящее время белорусы вряд ли рассматривают возможности вести наступательные действия против Украины. При этом эксперт подчеркнул, что нужно и дальше вести постоянное наблюдение за действиями белорусов.

"По нашим долгосрочным оценкам, Вооруженным силам Белоруссии, в силу их специфики, для осуществления любых наступательных действий потребовалось бы значительное увеличение численности личного состава путем проведения мобилизации. И даже тогда они использовали бы, главным образом, постсоветсткую технику, которая прошла минимальную модернизацию и плохо подготовлена к вызовам современного поля боя", — считает Музыка и добавляет, что со своей стороны украинцы значительно укрепили и заминировали приграничную полосу. Таким образом, для проведения эффективной атаки потребовалась бы концентрация очень больших сил. Этого Минск сделать не в состоянии.

Угроза повторения курской операции, но в исполнении Белоруссии

По оценке Музыки, украинцы могут быть обеспокоены возможностью проведения Белоруссией маломасштабной операции по захвату небольшой территории Украины, что вынудило бы командование ВСУ снять силы с других участков фронта. "Вероятность такой операции невелика, но полностью исключить ее нельзя. Определить, действительно ли Лукашенко может решиться на такой шаг, пользуясь информацией только из открытых источников, невозможно. Что мы знаем наверняка, так это то, что в настоящее время, согласно классической военной науке, накопленные беларусами силы слишком малы, чтобы осуществлять наступательные операции", — пишет Музыка.

Оценка аналитика совпадает с тем, что мы писали ранее по случаю других учений белорусских военных. Проведение ими крупной наступательной операции, которая существенно угрожала бы Западной Украине, потребовало бы длительных и хорошо заметных мероприятий по мобилизации личного состава и соответствующей подготовки. Этого мы в данный момент не видим. Насчет желания самого президента Александра Лукашенко и белорусского общества непосредственно включаться в военный конфликт уверенности тоже нет.

Комментарии читателей:

andy_1

В мое время говорили, что сомнений нет только у коров. Смотрите-ка, а у нынешних экспертов никаких сомнений.

ferroetigni

Три дня назад эти "эксперты" говорили, что Лукашенко втихаря договорился с Зеленским, что ВСУ первыми отодвинутся от границы.

jaronek1949

По информации, полученной мною от моего аиста, гнездо которого расположено в окрестностях Гомеля (у него имеется мини-передатчик), находящиеся в увольнении белорусские солдаты рассредотачиваются по району в поисках горячительных напитков. Аист планирует покинуть пост в середине сентября.

boromir195419

Белоруссия не будет атаковать хорошо вооруженную Украину. А вот если бы она решила атаковать Польшу, то белорусы заняли бы нашу страну в 24 часа, потому что Дональд "Рыжий Лис" Туск усердно ее разоружает. Его задача — проследить, чтобы мы были бедные и безоружные. С этой целью он действует в интересах иностранных государств и в ущерб наших. У секты его фанов вместо мозгов кисель, иначе бы они поняли, что целью Рыжего является ликвидация Польши.

ankawwa

Опять управление обществом с помощью страха. А что там с ядерными ракетами, есть они у Белоруссии или нет?

sedenr

Браво, Белоруссия! Поляки с венграми должны к ним присоединиться и стереть этот бандерлэнд с карты Европы!

radzoslav

Я так и не понял, есть угроза или нет?

frakcja-alternatywna

Батька, как всегда, хитрит, хочет напугать украинцев, чтобы потрафить Путину. Но войск на Украину не пошлет. Он мастер многовекторности, поэтому так долго и правит.

niemaloginu

Интересно, этот "специализирующийся на военной тематике журналист" служил вообще в армии? Лучше бы написали "специалист по навешиванию лапши". А как там "Украинский легион", господин журналист? Уже сформирован? Наверное, украинцы всю ночь стояли в очереди в военкомат, чтобы попасть под Артемовск (Бахмут). Может, журналисту стоит почитать и еще какую-то информацию, кроме пресс-релизов украинской разведки?

Neospasmin

Судя по этому тексту, Белоруссия ни на какую войну, особенно с НАТО (с Польшей и Прибалтикой), не собирается. Зачем же ее кошмарить санкциями? Чтобы нажить себе еще одного врага?

niemaloginu

Украинцам нечего бояться. Их новейшие двухкилограммовые банки с перцами разнесут все в радиусе пяти километров. Об этом сообщает заслуживающая всяческого доверия разведка Украины и знаток военного дела Кухарчик!

volodya_botoxovich

Если верить украинской пропаганде, они в день уничтожают больше тысячи врагов. Так что 1100 военных на границе — задача на один денек.

marek_boa

Не знаю, откуда господин "аналитик" почерпнул информацию о том, что белорусская армия использует "старую постсоветсткую технику", но большего бреда я не читал! Большинство вооружения для Сухопутных сил Белоруссия модернизировала, закупила у России в течение последних нескольких лет (БТР-82A/T-72Б3M) или произвела сама в кооперации с Китаем (РСЗО "Полонез"). ПВО страны обеспечивают С-400 и Тор-2М. На вооружении белорусских ВВС машины Су-30СМ, Як-130 и Ми-35М. Господин "аналитик", видимо, забыл, что часть техники Белоруссия производит сама и успешно ее экспортирует.