Мишустин заявил о необходимости увеличить в пять раз выпуск БПЛА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 августа в ходе стратегической сессии по национальным проектам 2025–2030 годов сообщил о том, что выпуск беспилотных летательных устройств (БПЛА) необходимо увеличить более чем в пять раз.

«Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз», — отметил премьер.

Мишустин подчеркнул, что в ближайшие годы необходимо создать собственную техно- и производственную базу. Он добавил, что до 2030 года в химической промышленности должны появиться десятки новых технологичных цепочек, а в сфере композитных материалов — более 15 производств и 60 продуктов.

Кроме того, премьер отметил, что в транспортной отрасли необходимо добиться широких возможностей для комфортных путешествий по доступным ценам.

«Для бизнеса — средств для эффективной перевозки грузов. Для этого, в частности, доля отечественных самолетов в парке должна составить не менее половины к 2030 году», — добавил Мишустин.

Ранее, 23 августа, разработчик инжинирингового центра автономной энергетики МФТИ Владимир Зиновьев сообщил «Известиям», что российские инженеры создали БПЛА, использующий в качестве источника энергии водородный топливный элемент, для работы в арктических условиях. По словам разработчика, дизель в качестве топлива генераторов для Арктики не подойдет, так как при холоде он начинает застывать и его необходимо постоянно обогревать. Эксперты сошлись во мнении, что водород — это перспективный вид топлива.

До этого, 18 июля, сообщалось, что российские инженеры из Центра комплексных беспилотных решений разработали дроны-истребители для противодействия беспилотникам любого типа. В конструкции модели предусмотрено небольшое дробовое ружье для уничтожения БПЛА противника. Подобное техническое решение напоминает давно известную тактику охоты на утку с помощью снопа картечи. При этом разработчикам удалось решить такую сложную задачу, как компенсация отдачи, — после выстрела боеприпаса в обратную сторону вылетает гильза.