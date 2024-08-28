dikGAZETE: Запад давно и планомерно готовился бороться с Москвой

Когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, коллективный Запад вдруг перешел в "контратаку", как будто заранее был к этому готов. Потому что так и было, уверен колумнист турецкой dikGAZETE. НАТО давно спланировало войну против России — и теперь объявило ее открыто.

Фуад Сафаров

В девяностые годы у некоторых в России (возможно, таких было всего несколько десятков), проскальзывали предательские настроения: "Лучше бы нацисты победили нас во Второй мировой войне. Сейчас мы бы пили немецкое пиво".

Интересно, что думают о происходящем сегодня те, кто озвучивал эти аморальные, бессовестные речи, или те, кто поддерживает их?

Почему я хочу напомнить об этом. К сожалению, сегодня кое-кто в России (пусть таких и немного), в Турции и других частях мира снова возлагает на Москву ответственность за нынешние события в контексте российско-украинского конфликта. По их словам, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, то сейчас все не зашло бы так далеко.

Но так ли это? Однозначно нет! Для лучшего понимания буду формулировать предельно просто: президент России Владимир Путин с начала 2000 и до 2022 года предостерегал НАТО от расширения в сторону постсоветского пространства.

Запад помог совершить госпереворот против действующей власти на Украине в 2014 году, в результате чего страну возглавило нелегитимное правительство. В ходе нападений на Донбасс, где проживали русские, с 2014 по 2022 год погибли десятки тысяч невинных людей, в том числе около двух сотен детей.

Путин неоднократно предупреждал, что терпение на исходе и отступать некуда.

Западные страны практически блокировали периметр России и активизировали действия, направленные на эскалацию военной напряженности, например, в районе Черного моря.

Когда Россия начала специальную военную операцию в феврале 2022 года, коллективный Запад вдруг перешел в "контратаку", словно был заранее готов к этому. Против Москвы стали вводить беспрецедентные экономические санкции. Из западных стран начались поставки вооружений на Украину.

Запад предпринял спланированное контрнаступление на Россию. Сегодня в ходе украинских атак используются в том числе польские танки. Также в них участвуют иностранные наемники.

В западных средствах массовой информации с каждым днем все сильнее звучат обвинения в адрес России. Именно в этот момент в аэропорту Парижа задерживают основателя социальной сети Telegram Павла Дурова. Telegram привлек к себе внимание как серьезный инструмент коммуникации Москвы в информационной войне на фоне напряженности между Россией и Западом.

Сейчас Запад пытается нейтрализовать Россию и в этой сфере.

Примечательно, что шаги против Москвы всегда предпринимаются планомерно. И план, очевидно, был составлен заранее.

Как вы понимаете, друзья, все происходящее в наши дни на самом деле началось не в феврале 2022 года. Запад подготовился задолго до этого.

Итак, России открыто объявлена война. И называть ее следует именно так.