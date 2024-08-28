В Киеве сравнили разговоры о снятии ограничений на удары по РФ с пинг-понгом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны стараются избегать разговоров об этом

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Западные страны стараются избегать разговоров с Киевом о снятии ограничений на удары по территории РФ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Западные партнеры пытаются не говорить со мной об этом (об ограничениях на использование оружия по РФ - прим. ТАСС), а я поднимаю этот вопрос. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", - сказал он на пресс-конференции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал глава американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.