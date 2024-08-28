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РИА Новости

Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента

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Курская атомная электростанция. Архивное фото
Курская атомная электростанция. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: под Курском возникла опасность ядерного инцидента

МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. На территории Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции по итогам визита, трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"МАГАТЭ является международной организацией, которая отвечает за сохранение режима ядерной и физической безопасности ядерных объектов по всему миру. Именно по этой причине я принял приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина и приехал сюда с членами моей команды, для того чтобы лично оценить обстановку", сказал Гросси.

Глава международного агентства пообещал совместно с коллегами из РФ проанализировать способы предотвращения ядерного инцидента в российском регионе. Работа в этом направлении уже идет по линии взаимодействия МАГАТЭ с представителями МИД РФ и "Росатома", уточнил он. Сейчас, по словам Гросси, станция работает "близко к нормальным условиям".

"Хочу поделиться с вами моими первыми впечатлениями после того, как я провел большую часть дня здесь. В том, что касается операционной деятельности станции, то она функционирует в условиях, близких к нормальным", – заявил гендиректор МАГАТЭ журналистам.

Он рассказал, что в ходе осмотра атомной станции проинспектировал ее основные объекты.

"Я побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием и также посетил хранилище отработанного ядерного топлива", – рассказал Гросси.

По его словам, соблюдение режима безопасности в отношении Курской АЭС предполагает, в том числе, исключение возможных военных действий вблизи ее территории.

"Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Находясь на станции, я видел следы от этих атак. В целом тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности", – сказал Гросси на пресс-конференции.

Гендиректор МАГАТЭ также анонсировал визит в Киев и встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе. По мнению Гросси, стороны обсудят возможность сохранения возможности диалога между организацией и Киевом, ситуацию на Запорожской АЭС и присутствие на Украине представителей международного агентства.

Радио Sputnik ранее рассказало, куда поехал Гросси после завершения визита на Курскую АЭС.

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