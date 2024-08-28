Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: под Курском возникла опасность ядерного инцидента
МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. На территории Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции по итогам визита, трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Глава международного агентства пообещал совместно с коллегами из РФ проанализировать способы предотвращения ядерного инцидента в российском регионе. Работа в этом направлении уже идет по линии взаимодействия МАГАТЭ с представителями МИД РФ и "Росатома", уточнил он. Сейчас, по словам Гросси, станция работает "близко к нормальным условиям".
Он рассказал, что в ходе осмотра атомной станции проинспектировал ее основные объекты.
По его словам, соблюдение режима безопасности в отношении Курской АЭС предполагает, в том числе, исключение возможных военных действий вблизи ее территории.
Гендиректор МАГАТЭ также анонсировал визит в Киев и встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе. По мнению Гросси, стороны обсудят возможность сохранения возможности диалога между организацией и Киевом, ситуацию на Запорожской АЭС и присутствие на Украине представителей международного агентства.
Радио Sputnik ранее рассказало, куда поехал Гросси после завершения визита на Курскую АЭС.