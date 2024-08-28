Киев хочет осенью показать Байдену план действий по завершению конфликта с РФ

Его также представят кандидатам на пост главы государства на предстоящих выборах Камале Харрис и Дональду Трампу, сообщил президент Украины Владимир Зеленский

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Украинские власти хотят представить президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Камале Харрис и Дональду Трампу подготовленный Киевом план действий по завершению конфликта с РФ. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Байдену план могут показать уже в сентябре.

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"План подготовлен. Думаю, справедливо, если я этот план представлю сначала президенту Соединенных Штатов [Джо Байдену] <...>. Думаю, в сентябре представлю этот план ему на встрече. И думаю, что каким-либо способом будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу, потому что мы не знаем, кто будет президентом Соединенных Штатов", - добавил он.

Зеленский ранее заявлял, что не хочет затягивания конфликта и намерен до конца года сформулировать свой план его завершения. Однако, как отмечают аналитики, Киев мог поменять риторику, но на деле к переговорам не готов. Власти Украины продолжают продвигать в качестве основы для урегулирования так называемую формулу Зеленского, отвергая другие предложения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предполагала, что неожиданно проявленная Зеленским "уступчивость" в вопросе о возможных мирных переговорах с Россией "может быть сопряжена также с предвыборной конъюнктурой в США".

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Однако после попыток вторжения ВСУ на территорию Курской области в августе, как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ни о каких переговорах с Киевом речи быть не может. Как пояснял его помощник Юрий Ушаков, предложения главы государства по урегулированию на Украине остаются в силе, однако сейчас переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.