Сырский признал, что атакой на Курскую область не удалось отвлечь ВС РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил, что Россия "продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с красноармейского (покровского) направления, однако попытка провалилась.

"Одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений, в первую очередь это касается покровского и кураховского направлений", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Рада".

Однако, признал он, РФ эти планы разгадала, поэтому "продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении". По его словам, ситуация на красноармейском направлении остается "довольно сложной" для ВСУ, а командование пытается сделать "все возможное для стабилизации обстановки".

За несколько часов до этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ситуация для украинской армии под Красноармейском близка к катастрофе. Он возмутился, что не понимает, какой план у Сырского.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 6,6 тыс. военных, 73 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина, "безусловно, получит достойный ответ" за нападение на Курскую область, а все цели, которые стоят перед Россией, будут достигнуты.