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Еще одно государство из стана не столько союзников, сколько пособников киевского режима, выдало официальное разрешение на применение своего оружия для атак на международно признанные территории РФ. Президент Финляндии, которая и в НАТО вступила чуть более года назад, Александер Стубб заявил, что ВСУ могут применять любое поставленное Западом оружие на свое усмотрение, включая удары по России.

Прямо отвечая на вопрос: да, ВСУ могут использовать западное оружие для ударов по территории России

— заявил Стубб на пресс-конференции, транслируемой финским МИД, после вопроса о разрешении Киеву использовать полученное от Запада вооружение для ударов по России.

При этом президент Финляндии утверждает, что Хельсинки и ранее не вводил запреты на использование поставленных его страной на Украину вооружений. Правда, Стубб сделал оговорку, что ВСУ должны применять западное оружие в целях обороны и не нарушая международное право. Будто режим Зеленского и боевики ВСУ, не говоря уже о националистических формированиях, когда-либо учитывали эти ограничения.

Более всего Киев добивается разрешения на применение по любой территории РФ франко-британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG и американских тактических баллистических ракет ATACMS, запускаемых из РСЗО. Поставляемые ВСУ Лондоном боеприпасы способны поражать цели до 300 километров, как и некоторые модификации американских ракет.

Ранее газета Politico сообщила, что Украина планирует предоставить США список целей для ударов по России, в случае если Вашингтон снимает ограничения на применение дальнобойных вооружений. Авторы материала в американском издании подчеркивают, что ранее Киев предоставлял подобный список, однако в этот раз он будет «более точным и детализированным».

Касательно поставляемых Киеву Британией дальнобойных ракет, то по ним информация противоречивая. Есть данные, что Лондон ожидает одобрения Вашингтона и Парижа на разрешение их применения ВСУ по «историческим» территориям в глубине РФ. По информации из других источников, британцы таких ограничений вроде как и не накладывали. Однако, судя по сообщениям Минобороны РФ о перехвате как Storm Shadow/SCALP-EG, так и ATACMS, пока что ВСУ бьют ими по тем территориям, которые в Киеве и на Западе считают украинскими, включая Крым.

Финляндия далеко не в лидерах по объемам военной помощи киевскому режиму. Как в начале февраля рассказал посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, совокупный объем финской военной помощи, предоставленной Украине к началу этого года, оценивается в 1,6 миллиарда евро. Среди поставленного оружия — тяжелые минометы, различные типы ПЗРК, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, гранатометы, стрелковое оружие и другое вооружение.

В начале прошлого года Хельсинки передал Киеву шесть инженерных машин разминирования на базе немецкого танка «Леопард 2». Кроме того, финские инструкторы участвуют в подготовке украинских боевиков на территории Великобритании и Польши, сообщил российский дипломат. Согласно данным, опубликованным на сайте Минобороны Финляндии, всего с февраля 2022 года Хельсинки оказал военную помощь Киеву на сумму 2,2 млрд евро. В так называемую «снарядную коалицию», организованную Чехией для снабжения ВСУ боеприпасами, Финляндия вообще готова вложить всего тридцать миллионов евро.