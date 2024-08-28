Лавров: Запад не сможет поменять "шахматную доску" в вопросе Украины

Россия добьется поставленных целей, подчеркнул глава МИД России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Запад, подначивая Украину на эскалацию, не сможет поменять "шахматную доску", Россия добьется поставленных целей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

"Запад делает все, чтобы Украина продолжала эскалацию, как они это называют. В надежде, теперь уже все больше и больше подозрений на этот счет появляется, чтобы у нас наступил срыв, и чтобы мы совершили нечто, что позволит Западу, как они считают, поменять шахматную доску. Не получится. Мы добьемся своих целей и добьемся своих целей таким образом, как сказал президент [России Владимир Путин], который будет максимально отвечать интересам, во-первых, сбережения нашего народа и, во-вторых, защиты тех людей, которых фашистский режим в Киеве объявил террористами, которых он лишил элементарных прав, включая право на свою религию, на вероисповедание, на язык и многое другое. Поэтому спровоцировать нас не удастся", - подчеркнул глава российского дипведомства.