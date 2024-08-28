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ТАСС

Стубб заявил, что Киев может использовать оружие Запада для ударов по РФ

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Президент Финляндии Александер Стубб
Президент Финляндии Александер Стубб.
Источник изображения: © Carl Court/ Getty Images

По словам президента Финляндии, его страна не ставит условий относительно того, что Украина делает с оружием, которое передали Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб вновь заявил, что Украина может использовать западное оружие для ударов по территории России. Ранее он об этом сообщал 31 мая.

На пресс-брифинге по случаю Дня глав дипломатических миссий в Хельсинки журналист газеты Ilta-Sanomat спросил, можно ли использовать западное оружие для ударов по России.

"Прямой ответ на первый вопрос - да, может", - сказал Стубб.

По его словам, Финляндия не ставит условий относительно того, что Украина делает с оружием, которое передала Финляндия, при условии, что оно используется в оборонительных целях.

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что нападение украинских войск на Курскую область готовилось с участием американских, британских и польских спецслужб. Глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что киевский режим не решился бы на атаку, если бы ему это не поручили США.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 6 200 военных, 73 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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