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ТАСС

"Калашников" в сентябре впервые покажет за рубежом новый гранатомет

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Баннер концерна "Калашников"
Баннер концерна "Калашников".
Источник изображения: © АО Концерн "Калашников"

Это произойдет на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024, которая пройдет 24 - 26 сентября в Баку

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в сентябре впервые покажет за рубежом новый подствольный гранатомет ГП-46, впервые представленный в августе. Об этом сообщили в концерне.

"40х46-мм подствольный гранатомет ГП-46 производства концерна "Калашников" впервые будет представлен на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024, которая пройдет 24 - 26 сентября в Баку", - сказали там.

Перспективный подствольный гранатометный комплекс ГП-46 впервые был представлен в августе одновременно с презентацией нового пулемета РПЛ-20. Гранатомет предназначен для поражения живой силы , расположенной на местности, находящейся в окопах, траншеях и небронированной технике. Может применяться присоединенным к автомату Калашникова, либо к модулю - специальному отъемному прикладу, позволяющему использовать его как отдельное оружие.

ГП-46 позволяет вести настильную или навесную стрельбу. Гранатомет, установленный на АК, не препятствует стрельбе из автомата. Заряжание происходит при повороте ствола ГП-46 влево или вправо. Им можно стрелять прямой наводкой на дальность до 400 м, по точечным и площадным целям, с плеча или из укрытия. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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