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ТАСС

Рябков предупредил о последствиях для США от причастности к нападению на Курскую область

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Они будут гораздо более тяжелыми, чем ранее, заявил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Последствия для США из-за причастности Вашингтона к нападению на Курскую область будут гораздо более тяжелыми, чем ранее. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Впечатление такое, что коллеги [в Вашингтоне] отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено. Аналогичных подходов придерживается их клиентура в Киеве. Последствия [для США] могут быть гораздо более тяжелыми, чем те, которые они уже испытывают, они знают, где и в каких сферах мы реагируем в практическом плане", - указал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли после нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область быть какие-то практические последствия для Вашингтона.

Замминистра подчеркнул, что "практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, наблюдаются". "И американские коллеги знают, о чем мы ведем речь", - добавил он.

"Хотел бы сказать, что эскалационный курс Вашингтона становится все более вызывающим", - констатировал Рябков.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим чрезвычайно ситуации федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС РФ, в 28 регионах страны работают 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 6 200 военных, 73 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.  

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