Сырский сообщил о сложной для ВСУ обстановке на всей линии фронта

Главнокомандующий ВСУ отметил, что интенсивные бои продолжаются на покровском направлении

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Оперативно-стратегическая обстановка, в которой оказались Вооруженные силы Украины (ВСУ), остается сложной. С таким признанием выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"По состоянию на сегодняшний день оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Протяженность фронта, на котором силы обороны ведут активные боевые действия, составляет около 1 тыс. км. <...> Наиболее интенсивные бои продолжаются на покровском (украинское название города Красноармейск в Донецкой Народной Республике - прим. ТАСС) направлении", - сказал он в эфире украинского национального телемарафона. Активные боевые действия идут на купянском, лиманском, торецком и краматорском направлениях, добавил главком.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский информировал, что после доклада Сырского принято решение усилить красноармейское направление, обстановку на котором Генштаб ВСУ охарактеризовал как сложную. Неделю назад депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявляла, что ВСУ перебрасывают войска из подконтрольной Киеву части ДНР, тем самым оголяя важнейшие направления. По словам депутата, в таких обстоятельствах сдача Красноармейска - "дело ближайшего будущего", а Дзержинск (украинское название - Торецк) "завершает свои последние дни".