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Военное обозрение

Армия США заключила контракт на поставку системы воздушной разведки HADES

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США выбрала компанию Sierra Nevada Corporation (SNC) в качестве поставщика системы воздушной разведки High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES), пишет издание Janes. HADES призвана расширить возможности армии по обнаружению целей далеко за линией фронта.

По данным издания, контракт предусматривает выплату сразу 93,5 млн долларов с возможным будущим лимитом в размере 991,3 млн долларов.

SNC рассчитывает получить для модификации первый из 14 самолётов Bombardier Global 6500, предусмотренных контрактом, в октябре или ноябре. Первый самолёт, оснащённый системой HADES, планируется подготовить к январю 2026 года. Все проектные и монтажные работы будут проводиться на объекте компании по модификации в Хейгерстауне, штат Мэриленд.

Программа HADES подразумевает размещение датчиков и процессоров на борту модифицированных бизнес-джетов Bombardier Global 6500, которые могут летать намного выше и быстрее, чем эксплуатируемые армией сегодня самолёты 19 RC-12X, отмечает Janes.

По словам авторов издания, большая высота полёта означает, что датчики могут обнаруживать сигналы с большего расстояния, в то время как более высокая крейсерская скорость и большая дальность полёта Bombardier обеспечат большую гибкость базирования и более короткое время развёртывания.

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Страны
США
Компании
Bombardier
SNC
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