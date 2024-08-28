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ЦАМТО

Франция и Сербия завершили переговоры о покупке истребителей "Рафаль"

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Многоцелевой истребитель Rafale, вооруженный ракетами ASMPA
Многоцелевой истребитель Rafale, вооруженный ракетами ASMPA.
Источник изображения: Фото: mbda-systems.com

ЦАМТО, 27 августа. Как сообщило издание LaTribune, компания Dassault Aviation успешно завершила переговоры о продаже 12 истребителей "Рафаль" ВС Сербии, что рассматривается как шаг вперед в укреплении двусторонних отношений.

Ожидается, что о подписании соглашения будет официально объявлено во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград, запланированного на 29-30 августа 2024 года. Э.Макрон, который приложил значительные усилия для продвижения продажи, намерен официально формализовать контракт во время своего визита.

Как сообщает Armyrecognition.com, в середине июля Э.Макрон приветствовал приверженность президента Сербии А.Вучича нормализации отношений с Косово в соответствии с европейскими посредническими усилиями. Э.Макрон призвал к полной имплементации разработанного французскими и немецкими дипломатами Охридского соглашения, направленного на ослабление напряженности между Сербией и Косово.

Как сообщал ЦАМТО, переговоры о поставке 10 одноместных и двух двухместных истребителей "Рафаль" для ВВС и ПВО Сербии ведутся около трех лет. Стоимость продажи не раскрывается, однако объявляя о планах закупок в 2023 году, А.Вучич заявил, что приобретение эскадрильи из 12 новых "Рафаль" обойдется Сербии примерно в 3 млрд. евро (3,3 млрд. долл.).

Ожидается, что пакет поставки также будет включать различные вооружения (в т.ч. управляемые ракеты MICA класса "воздух-воздух"), летный тренажер, обучение летного и технического состава, а также рассчитанный на несколько лет комплексный пакет логистической поддержки.

Несмотря дружественные отношения с Россией и Китаем, окруженной со всех сторон странами НАТО и не имеющей выхода к морю Сербии сложно выстраивать независимую от крупных мировых игроков политику, и полный переход к закупке ВиВТ западного производства является лишь вопросом времени.

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