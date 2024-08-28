Патрушев анонсировал первое заседание совета по развитию ВМФ

Патрушев: первое заседание совета по развитию ВМФ пройдет в ближайшее время

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Первое заседание совета по стратегическому развитию российского ВМФ в рамках Морской коллегии РФ в пройдет в ближайшее время, сообщил председатель коллегии, помощник президента России Николай Патрушев.

Высокая напряженность военно-политической обстановки в различных районах Мирового океана определяет необходимость расширения возможностей и повышение боеготовности ВМФ РФ, и важно совершенствовать перспективный облик Военно-Морского Флота, отметил Патрушев, выступая на первом заседании Морской коллегии в Москве.

"Решением этих и других вопросов будет заниматься Совет Морской коллегии по стратегическому развитию Военно-Морского Флота, первое заседание которого планируется провести в ближайшее время", - сказал Патрушев.