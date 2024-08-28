Патрушев заявил о подготовке Западом терактов на территории России

Патрушев: теракты против объектов морской инфраструктуры РФ организует Запад

МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. Зарубежные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Его слова прозвучали на первом заседании коллегии.

"США и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить наши возможности использовать важные морские транспортные коммуникации. Наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России", – цитирует Патрушева РИА Новости.

Политика стран Запада направлена на сдерживание морской экономической деятельности России, добавил помощник главы государства.

"Задержание или арест российских судов, введение вторичных санкций в отношении компаний, выполняющих перевозки в интересах нашей страны, прекращение поставок судового оборудования и приостановка строительства российских судов на зарубежных верфях, – все это формирует существенные угрозы для безопасности России", – отметил Патрушев.

Он также обратил внимание на развернутую кампанию по дискредитации морской деятельности России, в особенности в высоких широтах. Помощник президента добавил, что сейчас экологическую повестку всё чаще используют как способ давления и продвижения своих интересов.

В этих условиях необходимо проведение целенаправленной и скоординированной морской политики, продолжил Патрушев.

"Важно определить эффективные меры по преодолению рисков и угроз национальным интересам и безопасности России. Обеспечить комплексный подход к государственному управлению, единство и связанность целей и задач развития морской деятельности", – заключил он.

Ранее в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад изменил первоначальную реакцию на теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".