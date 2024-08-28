Патрушев заявил о подготовке Западом терактов на территории России

Патрушев: теракты против объектов морской инфраструктуры РФ организует Запад
МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. Зарубежные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Его слова прозвучали на первом заседании коллегии.
Политика стран Запада направлена на сдерживание морской экономической деятельности России, добавил помощник главы государства.
Он также обратил внимание на развернутую кампанию по дискредитации морской деятельности России, в особенности в высоких широтах. Помощник президента добавил, что сейчас экологическую повестку всё чаще используют как способ давления и продвижения своих интересов.
В этих условиях необходимо проведение целенаправленной и скоординированной морской политики, продолжил Патрушев.
Ранее в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад изменил первоначальную реакцию на теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".