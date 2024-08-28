Морская коллегия РФ будет собираться не меньше двух раз в год

К ее работе коллегии будут привлекаться представители заинтересованных органов власти, научного сообщества, общественных организаций и бизнеса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Заседания Морской коллегии РФ будут проходить минимум дважды в год, заявил помощник президента РФ, глава коллегии Николай Патрушев.

"Президентом РФ утвержден персональный состав Морской коллегии. Вместе с тем продолжают поступать просьбы о дополнительном включении в ее состав. Хочу обратить внимание, что к работе коллегии будут привлекаться представители заинтересованных органов власти, научного сообщества, общественных организаций и бизнеса. Мы открыты к общению и нацелены на плодотворное сотрудничество. Заседания Морской коллегии планируется проводить не менее двух раз в год", - сказал он на первом заседании.

В структуре коллегии созданы три совета: по стратегическому развитию Военно-морского флота, по развитию и обеспечению морской деятельности России, по защите национальных интересов в Арктике. В повестке первого из них, как пояснил Патрушев, - организация опережающего производства конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции, разработка и производство ключевых элементов вооружения и военной техники в интересах ВМФ на российской научно-промышленной базе, обеспечение серийности строительства кораблей, обеспечение полной технологической независимости в сфере производства судового оборудования, программного обеспечения.

Второй совет поможет добиваться улучшения социально-экономической ситуации на приморских территориях за счет развития морской деятельности. Он в том числе будет координировать работу с регионами по профильному направлению. Третий совет будет уделять внимание освоению ресурсов и пространств Арктического региона, развитию ледокольного флота, строительству судов ледового класса.

Научно-экспертному совету предстоить решить несколько задач: это развитие фундаментальных знаний, формирование научных заделов, внедрение научных разработок в практику морской деятельности, пояснил Патрушев. "Нам необходимо нарастить объемы морских научных исследований, геологоразведочных работ, обеспечить выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проектированию новых, современных судов и кораблей, в том числе ледового класса, по созданию специальной техники, оборудования и передовых морских технологий", - указал он.

О коллегии

Морская коллегия образована указом главы государства от 13 августа. Это коллегиальный орган, созданный для проведения национальной морской политики, защиты национальных интересов и укрепления обороноспособности России в Мировом океане. Он должен скоординировать работу федеральных и региональных ведомств при реализации национальной морской политики.

В состав коллеги вошли 52 человека, в их числе руководители Минпромторга, Минтранса, Минсельхоза, Минобрнауки, главы приморских регионов, руководители погранслужбы и Главного управления Генштаба, а также главы крупных компаний.