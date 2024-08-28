Моди проинформировал Путина о своем визите в Киев

Президент РФ дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Премьер Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре сказал президенту России Владимиру Путину, что хотел бы помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Нарендра Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщение.

Также Путин изложил подходы Москвы относительно украинского кризиса и назвал деструктивной позицию, занятую Киевом и Западом.

"Владимир Путин дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта", - говорится в сообщении.

Помимо этого, президент РФ и премьер-министр Индии обсудили по телефону реализацию договоренностей в торговле, которые были достигнуты во время июльского визита в Москву главы индийского правительства.

"Обсуждены вопросы практической реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, достигнутых по итогам июльского официального визита премьер-министра Индии в Россию", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Кроме того, как отмечается, Москва и Нью-Дели выразили удовлетворение сотрудничеством в БРИКС. "Моди подтвердил готовность принять участие в проводимом под российским председательством саммите объединения в Казани в октябре", - отмечается в сообщении. Путин и Моди договорились продолжить контакты на разных уровнях.